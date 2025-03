El BNG de Silleda solicita la limpieza de varias cunetas

El BNG de Silleda insta al gobierno municipal a limpiar en profundidad las cunetas de la contorna rural. Los nacionalistas aseguran que en las cunetas «se van acumulando tierra y restos orgánicos con el paso de los años, por lo que sería importante realizar una retirada con maquinaria apropiada». Los ediles nacionalistas insistieron en que «un buen mantenimiento de los caminos no solo mejora la seguridad vial, sino que hace que estes no tengan que ser arreglados cada dos por tres». Insistieron además en que el desbroce no es suficiente, ya que «la situación se agrava en invierno, cuando se pone de manifiesto la falta de mantenimiento de los caminos», dicen.

De esta manera, proponen al gobierno local que destine la maquinaria de la Mancomunidad de Deza a estes trabajos de mejora, así como los trabajadores que acaban de incorporar.