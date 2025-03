El BNG denuncia negligencia en la recogida de plásticos agrícolas

El BNG de A Estrada ha reclamado al gobierno municipal que garantice un servicio ágil y eficaz en la recogida de plásticos agrícolas, especialmente aquellos procedentes de los silos ganaderos. Según denuncia la formación nacionalista, hay explotaciones del municipio que llevan meses esperando la retirada de estos residuos sin obtener respuesta por parte del Concello, lo que está generando malestar entre los profesionales del sector y podría derivar incluso en sanciones por parte del Seprona.

Desde el BNG advierten que la recogida puerta a puerta implantada en A Estrada, aunque adecuada en su planteamiento, no se está ejecutando correctamente y está provocando una acumulación de plásticos que afecta a zonas como Rubín, Olives y Lamas. «Hay explotaciones que no han visto pasar el servicio en meses, y esto no solo genera un problema ambiental, sino que pone en riesgo la actividad de las granjas», explican los nacionalistas, que recuerdan que, en la mayoría de los municipios gallegos con actividad ganadera, son los propios concellos quienes asumen los costes del transporte de estos residuos, realizando recogidas periódicas que permiten mantener bajo control el volumen de plásticos generados por las explotaciones.

Encuentro de mayores

Por otra parte, el BNG también criticó la contratación de una empresa madrileña para la Xuntanza de Maiores del municipio, al considerar que supone un desprecio hacia la hostelería y el tejido empresarial local. La formación reprocha al gobierno municipal que haya optado por un proveedor de fuera para servir el menú tradicional gallego de pulpo á feira y carne ao caldeiro, existiendo profesionales del sector en el propio municipio y en Galicia con sobrada experiencia en este tipo de eventos. En señal de protesta, el BNG anunció que ningún representante de su organización asistirá a la celebración, mostrando así su rechazo a la decisión.