Queima do Vello Baldréu esta noite en Silleda

O Entroido de Silleda despídese esta noite coa Queima do Vello Baldréu. A comitiva fúnebre partirá ás 21 horas desde o muro de luz, logo do seu apagado, ata a praza da Feira Vella, onde se procederá á queima do meco. Os Baldréus recordan aos asistentes asistiren de loito entroideiro.