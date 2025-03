«Soy un pintor realista porque me gusta pintar lo que veo»

Bueu, su tierra natal, y la Isla de Ons han inspirado la obra del artista Manuel Cerviño García, que hoy inaugura, a las 19.30 horas, exposición pictórica, que se podrá admirar hasta el 4 de abril, y también presenta su ópera prima literaria, Tú, mi gran obra, en O Café de Mili de Lalín.

-¿Pintura o literatura?

-La pintura sobre todo es lo que más me gusta pero en el caso de la literatura la abordo con algo de miedo porque aún no tengo mucha experiencia. Se trata de prosa poética y es mi primer libro que, como a veces se dice en los créditos de las películas, está basado en hechos reales. Se trata de una serie de historias que me pasaron en el ámbito de la pareja que aparecen reflejadas, aunque sin nombres reales, en este trabajo literario. Más o menos es lo que me pasó en cuestión de relaciones personales.

-¿Cuándo empezó a tomarse en serio la pintura?

-Llevo pintando desde el año 1998, más o menos, que fue a raíz de ir a trabajar en la Isla de Ons, donde estuvo por un tiempo de unos seis años. La verdad es que fui testigo de aquellos paisajes, amaneceres y puestas de sol tan bonitos que me dije que tenía que plasmarlo en algún lado. Así fue como empezó todo en lo que a mi producción artística se refiere.

-¿Qué significa para usted un lugar como la Isla de Ons?

-Mucho, la verdad. Allí encontré lo que se dice una paz real. Es un lugar carente de ruido y cuando necesitaba inspiración me iba a la parte de atrás de la isla donde hay unos magníficos acantilados. El sonido de las olas y de las gaviotas me relajaba.

-¿Cómo se definiría como artista pictórico?

-Desde luego, como pintor realista me siento muy a gusto. En realidad, me gusta pintar lo que veo: Un paisaje, una marina o una figura humana. Hago un poco de todo, la verdad. Yo en dibujo siempre sacaba sobresalientes de pequeño. Iba con mi madre al mercadillo, esperaba a que todo acabara y cogía las cajas de zapatos que en la tapas siempre traían fotos chulas, entonces llegaba a casa y las dibujaba.

-¿También le gusta el realismo como escritor?

-También. Mi primer libro es bastante personal y yo pienso que mucha gente se va a reconocer en él. De hecho, los primeros ejemplares que vendí los compraron amigos y conocidos. Algunas de ellas me confesaron que acabaron llorando después de verse reflejadas con las historias que aparecen en el libro.

