Na procura de 261 berros de vida

Persoas nacidas en Lalín en 1975 están a argallar unha gran celebración para conmemorar o seu 50º aniversario nas festas do Monserrat. A cita está marcada para o sábado 13 de setembro de 2025, nunha xornada con sesión vermú no campo da festa de Donramiro, comida, sobremesa con DJ e, para os máis festeiros, verbena.

Agora o obxectivo prioritario é contactar co maior número posible de persoas nadas en 1975 en Lalín ou que fagan vida en Lalín. Segundo o Instituto Galego de Estatística, foron 261 os nenos e nenas que viñeron ao mundo aquel ano na vila. Agora queren reunirse para recordar vellos tempos e celebrar esta data tan especial.

A organización creou un grupo de WhatsApp, 50 aniversario (1975), que xa conta con 111 membros e segue medrando. O boca a boca é fundamental para que a información chegue a todos os que deberían estar presentes nesta reunión. Por iso, animan a quen coñeza a alguén nacido nese ano a sumalo ao grupo: excompañeiros de escola, de equipos deportivos, de actividades culturais... Non queren que ninguén quede sen recibir o aviso. A incorporación ao grupo de WhatsApp é clave, xa que será a vía oficial para transmitir toda a información sobre a organización do evento, incluída a apertura do prazo de inscrición.

A comisión organizadora está formada por Gúmer Portas, María de la Fuente (exalumnos do Sagrado Corazón), Abel Mato, Sé Semande (Varela Buxán de Cercio), Antonio Lamas e Verónica Mon (Xesús Golmar). Para consultas ou para facilitar contactos, os/as interesados/as poden dirixirse a calquera da comisión organizadora.

Baixo o lema Lalín 1975: 261 berros de vida que queremos reunir de novo, o 13 de setembro de 2025 será un día para lembrar medio século de «aventuras, anécdotas e algunha que outra engurra ou cicatriz que non nos deixa esquecer todo o vivido», apunta Gúmer Portas. «A festa será importante, pero o realmente prioritario agora mesmo é a busca das persoas que compartiron xeración con nós –expón–. Temos claro que haberá quen poda asistir e quen non, pero o importante agora mesmo é que todos teñan a opción de decidir. Queremos que ninguén quede sen recibir o aviso, que cadaquén teña a oportunidade de saber que estamos a organizar este encontro e que poida sumarse se así o desexa». Por iso, insiste, «se alguén ten un primo, unha cuñada, un amigo ou unha neta nacida en 1975 en Lalín, que lles diga que os estamos buscando e que queremos contar con eles. Só teñen que poñerse en contacto con calquera da comisión organizadora e xa os engadimos ao grupo para que estean ao tanto de todo o que vaiamos decidindo».

Ademais, non fai falta ter nacido en Lalín para participar: «Se fixeches ou fas vida en Lalín, es parte desta xeración. Se es, por exemplo, un cociñeiro de Dozón que pasou media vida en Lalín, unha mestra de Lugo que leva anos sendo de Lalín, etc. sodes todos e todas benvidas. O espírito deste encontro é xuntarnos como xeración, compartamos ou non lugar de nacemento», subliña.