Mujeres al volante: la revolución que el deporte del motor necesita

La celebración este fin de semana del Rali do Cocido-Disiclín ha sido aprovechada en el colegio público de Rodeiro para debatir sobre el papel de la mujer en el mundo de los deportes de motor, tradicionalmente vinculados a la masculinidad. Ernesto Fernández, director del colegio; Ana Rodríguez, educadora familiar del Concello de Rodeiro; Nerea Gil, participante en la prueba de la escudería Lalín-Deza; Uxía Rodríguez, copiloto que también correrá en la prueba; María Pérez, oficial de la Federación Gallega de Automovilismo (FGA); Mateo González, presidente de Lalín-Deza, y Alberte Lamazares, teniente de alcalde de Rodeiro participaron en la actividad.

Alumnos del CPI de Rodeiro atienden a los ponentes en la charla. | Bernabé

Con ellos, una amplia representación del claustro y los alumnos del centro departieron sobre el tema flanqueados por un coche de autoescuela y otro de los que tomarán la salida, hoy, en la prueba que abre el Gallego de asfalto.

María Pérez no dudo en señalar para comenzar que «está bien que empiece a reflejarse un poquito el papel de la mujer en muchos aspectos y, también, en el deporte». La representante de la FGA también manifestó que «hace falta evolucionar, más interés y promocionar esta presencia. La parte económica es muy importante para practicar este deporte». Y terminó explicando que «llevo muchos años colaborando con distintas organizaciones y creo que es un mundo donde el papel de la mujer es importante porque pienso que se trata de un deporte donde no se discrimina a nadie por el sexo».

Por su parte, la rodeirense Nerea Gil, copiloto de Roberto Solís, con el que competirá en el Rali do Cocido a los mandos de un Peugeot 106, subrayó que compite por tercera vez en una prueba «que me encanta ya sólo porque corro en mi casa». Gil se mostró encantada con el tramo de Val de Camba porque «es precioso con zonas rápidas, zonas lentas y de todo». Gil quiso contar «por qué me gustan tanto los coches y me dedico a un deporte donde todavía es raro vernos competir. Aunque tengo que decir que yo nunca me encontré con dificultades por ser mujer y copiloto a la vez. Cada vez somos más pero deberíamos ser todavía más».

Animar

El caso de Uxía Rodríguez es singular dentro del campeonato de rallyes gallego. La copiloto es otra enamorada de este tipo de pruebas. Ayer, ante el concurrido público escolar presumió de gustarle «mucho el Rali do Cocido porque es una prueba de aquí y siempre se disfruta un poco más». Será su tercer Cocido y le encantan tramos como los de Rodeiro, donde asegura sentirse feliz negociando los tramos de la carrera. Rodríguez también disertó su trayectoria como copiloto, «aunque por el momento es poca». También abordó sin tapujos las dificultades que se encontró durante todo este tiempo por el hecho de ser mujer y animó a las chicas «que si algún día le gusta este deporte, pues que no lo duden porque es el deporte más bonito que hay».

Precisamente, Uxía Rodríguez puso algunos ejemplos en el CPI de Rodeiro de lo mucho que queda por hacer en materia de igualdad todavía dentro del deporte del motor: «Me encontré algo tan sencillo como escuchar por detrás cosas como: ‘Uxía, ¿quieres que te lo haga yo?’, cuando me veían comprobar la presión de los neumáticos y yo les decía, claro, que lo sabía hacer igual que ellos», recordó.

Reportaje, unidad didáctica y cine en favor de la igualdad

Mañana, Día Internacional de la Mujer, se presenta en el Centro Cultural de Rodeiro, a partir de las 12.00 horas, el reportaje Ela é Rodeiro, protagonizado por seis vecinas que desarrollan su vida profesional en sectores masculinizados. Se trata de visibilizar a las mujeres y así romper con los estereotipos de género que todavía están muy presentes. Además, de la mano de Noelia Rodríguez, educadora social, se presentará una unidad didáctica creada para trabajar con niñas y jóvenes en igualdad en los diferentes sectores a partir de referentes femeninos cercanos y conocidos. Desde la Concejalía de Igualdade invitan a participar a todo el vecindario, así como a asociaciones, representantes públicos y colectivos sociales.Por otro lado, el domingo, a las 18.30 horas se proyectará la película O Corno, dirigida por Jaione Camborda y protagonizada por Janet Novás. Está dirigida a mayores de 12 años.

