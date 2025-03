Hacienda investiga licencias de obras menores otorgadas entre 2019 y 2021

La Agencia Tributaria lleva desde principios del presente año solicitando a vecinos y promotores de Lalín información y documentación sobre licencias de obras menores tramitadas entre 2019 y 2021. Los requerimientos sorprenden a los afectados y muchos de ellos optan por dirigirse al Concello para realizar consultas o exponer quejas, según refiere el alcalde, José Crespo, que deja claro que es un tema del Estado, totalmente ajeno a la gestión municipal.

La actuación respondería a una campaña global de la agencia dependiente del Ministerio de Hacienda para la detección de posibles fraudes o incumplimientos fiscales o declaraciones de valor que distan mucho de la realidad; una campaña, en definitiva, contra la economía sumergida. Incluye un requerimiento de información a los ayuntamientos, cuyo papel se limita a «facilitar los mínimos documentos requeridos sobre las licencias otorgadas entre 2019 y 2021», señaló Crespo ayer en declaraciones a una radio local. Afirma que la redacción de las cartas de Hacienda es «cuando menos ambigua» al citar al Concello, lo que «puede llevar a equívoco sobre quien da curso al expediente».

«Es una campaña para el incremento de la recaudación de la Agencia Tributaria y del Gobierno del Estado, en la que nada tiene que ver el Concello de Lalín», subraya el regidor local. Sitúa a la administración municipal «más como marco geográfico que como entidad responsable» y limita su papel a «facilitar a los vecinos toda la documentación para evitar sanciones y que puedan defender su postura en este proceso inspector del Gobierno del Estado».

Crespo lamenta que «muchos vecinos lleguen al Concello cabreados y pidiendo explicaciones, cuando no tiene ningún tipo de vinculación con esta campaña». En este punto, reprocha a «algunos asesores fiscales del pueblo» que señalen al ayuntamiento como la administración para aclarar el expediente. «Parece que, como ocurre con los empadronamientos, hay interés en que la culpa sea del Concello y que el Gobierno se vaya de rositas», remarca.

Implicación de Estado, Xunta y Diputación para la Rolda Leste

José Crespo admite la necesidad de arreglar el firme de la Rolda Leste, pero «es inasumible por el Concello». Dice que la obra fue mal ejecutada por la Xunta bipartita y que en su día ya le advirtió de que «el paquete de firme no era suficiente, y está claro que no lo era, porque se estropeó muy pronto». Desde la última reforma integral del firme, hace ocho años, «se ha deteriorado mucho, no sé si porque la dotación económica fue escasa o porque la ejecución no fue la más adecuada».Lo cierto es que la vía presenta «un deterioro muy importante» que exige la reposición total del firme, con «fresado y un paquete completo». Pero entiende que deben implicarse también otras administraciones, como la Diputación, la Xunta y el Estado, ya que es una carretera de conexión de dos nacionales (N-525 y N-640), a las que sirve de circunvalación, y de varias provinciales y autonómicas. «De lo contrario, no podremos más que parchearla», advierte.

«Lejos de ser arcaico, nuestro modelo urbano es ambicioso»

El alcalde salió al paso de las críticas del BNG por el modelo urbano que propone su gobierno en la solicitud de fondos europeos. «Lejos de ser arcaico, nuestro proyecto es ambicioso, estamos en las antípodas de los que ellos propugnan», afirma.Crespo sostiene que el modelo por el que apostó el BNG en Lalín «no fue el de Pontevedra, como quieren hacer ver», sino «mucho peor de lo que ellos llaman arcaico». Su modelo fue poner Wenceslao Calvo Garra en plataforma única, pues «iban a seguir dejando pasar coches en ambas», o «dar el maquillaje a calles como Vidal Abascal», sin entrar en «lo importante, que es lo que lleva en el interior, ni alcantarillado, ni abastecimiento en fibrocemento». «Nosotros hacemos calles de plataformas únicas, pero también con servicios nuevos y ampliados», sentencia.