A Estrada renovará los contenedores y creará islas para agruparlos en la villa

Actualmente, en la parte norte de la calle Serafín Pazo –es decir, la que transcurre entre la Benito Vigo y la Praza da Farola– no hay ningún colector de basura. Esto obliga a los vecinos a desplazarse hasta la parte sur de la vía, la avenida de la N-640, la Justo Martínez o la Pérez Viondi. Además, de la distancia a los contenedores más cercanos, los negocios de la zona también echan en falta un punto cercano en el que despositar los residuos. Especialmente los establcimientos dedicados al ocio nocturno, que cada fin de semana se desprenden de una elevada cantidad de vidrio. Siendo este un material pesado que cuesta desplazar. Esta situación ha generado algunas quejas, que finalmente han motivado una reunión entre el gobierno local y los habitantes y empresarios de la calle. En este encuentro, el concejal de Promoción Económica, Óscar Durán, explicó que la Serafín Pazo entra dentro de las zonas de actuación de su plan de renovación de recolectores, por lo que se instalará una isla con los cubos de la recogida de plástico, vidrio, cartón y no reciclable. No obstante, también aprovechó la oportunidad para apelar a la conciencia ciudadana. «Antes había tres contenedores en esa calle. En los últimos meses ya solo quedaba uno, el de la tapa verde, que tuvimos que quitar porque la empresa nos advirtió de que se vertía de todo, especialmente vidrio», expone, y continúa: «El resto, uno lo quemaron y el otro apareció roto».El mal uso de este tipo de mobiliario urbano es un problema a atajar, y aunque el Concello dará una segunda oportunidad a esta vía, señala que debe haber más responsabilidad, ya que el coste de sustituir estos recolectores es elevado.