95 anos dan para moito baile: «Pídolle xotas a Alexa»

Concha Vila Barrio naceu o 5 de marzo de 1930 no lugar de Larazo, en Vila de Cruces.Con 25 anos casou con Manuel Ferreiro e foron vivir a Lalín, lugar que acabou sendo o seu fogar e o da súa familia. Manuel tiña unha ferretería na vila, pero a Concha iso non lle gustaba. «Convertina nunha tenda de perfumes, bixutería, vaixela de Sargadelos, bolsos...», conta Concha orgullosa do seu traballo.

O marido de Concha era coñecido coma O Ribeirao, e así se chamaba o negocio das súas vidas. «Sempre traballei. Cando tiña 10 anos xa andaba co arado de ferro, cociñando, mallando...», di Concha Vilas, que foi ao colexio ata os 12 anos e a partir de aí todo foi traballar, ata que se xubilou uns anos máis tarde do que lle tocaba, pasados os 65 anos. Cando deixou o comercio por xubilación seguía indo para falar cos clientes e axudar ás mozas que o rexentaban. «Sentín moita pena cando deixei a tenda, pero sempre fun unha persoa feliz», asegura.

Concha coñeceu a Manuel Ferreiro Viña, o seu marido, facendo o que máis lle apaixona nesta vida: bailando. Tiña 22 anos -Manuel leváballe 7 anos- cando un coñecido da súa familia lle dixo que lle tiña que presentar «un home moi formal». Foi nese momento cando apareceu O Riberao para sacala a bailar. Noutra ocasión, un domingo pola tarde no baile de Vila de Cruces, Concha ía acompañada dun mozo, pero algo ocorreu. Manuel -quen logo foi o seu marido- apareceu para pedirlle outro baile, e ela, a pesar de ir acompañada, díxolle que si. «O outro xa non quixo saber máis de min, pero xa non fixo falla», narra Concha Vilas. A súa historia de amor foi pouco a pouco, todos os domingos pola tarde quedaban no baile de Vila de Cruces para verse e menear o esqueleto. Ata que pasados tres anos de mozos, decidiron casar e ir para Lalín. Tiveron catro fillos: tres homes e unha muller; e cinco netos. «Teño amigas máis novas ca min que xa teñen bisnetos», di Concha Vilas, quen asegura que para ela o máis importante era ter netos.

Unha das anécdotas que Concha lembra con alegría foi un cruceiro que fixo co seu marido cando el se xubilou, que os levou ata Miami. «Durmíaste nun sitio e espertabas noutro, era todo un luxo, só faltaba que nos mastigaran a comida». Foi unha viaxe que lles regalou unha empresa cosmética por chegar a certo número de vendas na súa tenda de Lalín, un recoñecemento polo seu traballo.

Paixón polo baile

Con 95 anos, Concha está moi activa. Vai a clases de baile, a ximnasia de mantemento e sae pasear. «En toda a miña vida nunca lle neguei un baile a ninguén, bailo tanto con homes como con mulleres», asegura. Entre os seus estilos favoritos de baile están os estilos latinos, sobre todo a bachata. A pesar de ter pasado por unha operación de cadeira, o baile está por riba de todo.

Concha é un gran exemplo de adaptarse aos tempos. Di que fala con Alexa para que lle poña música: «Dígolle: ‘Alexa, ponme unha xota ou unha muiñeira’». Por outra parte, o que Concha ten claro é que o de cantar non é o seu. «Báiloas todas, pero non sei a letra de ningunha», sentencia.