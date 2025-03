«Unha amiga díxome: ‘Nos teus libros falas de min’»

A xornalista e escritora de Cacheiras, Pilar García Rego, presentou onte a súa última obra, o poemario Desaparecer. Esta obra explora a crise vital, a caída, a loita e a reaparición de cada persoa. É unha viaxe emocional que parte da súa propia experiencia e se proxecta cara ao colectivo. Falamos con ela sobre o proceso creativo do libro, os temas que aborda e o papel da poesía galega na actualidade.

-Desaparecer é un título moi suxestivo. A que fai referencia esta desaparición?

-O libro fala da desaparición como un proceso de crise vital. Chega un momento no que o corpo e a mente piden desaparecer, pero tamén é un proceso de loita e de recuperación. Se un se fixa, o título ten dúas intensidades diferentes. Fala dunha caída, pero tamén dunha reaparición. Non é un libro de autoaxuda, pero si fala dese proceso de superación.

-Como naceu este proxecto? Foi traballado ao longo dos anos ou escribiuno nun período concreto?

-Escribino cando xa estaba saíndo dunha depresión. Durante esa etapa quería escribir, pero non era capaz. No libro aparecen fragmentos marcados como «audios», que eran notas de voz que gravaba no móbil e que logo borrei porque eran moi duras. A obra ten unha estrutura de diario porque está baseada nesas notas, nun intento de recuperar a miña propia voz.

-Ademais de este chamado proceso de recuperación, que outros temas aborda?

-Cando pasas por unha crise así, inevitablemente reflexionas sobre moitas cousas: o sentido da vida, a morte, a identidade, a dor. O libro está dedicado á miña nai e ás persoas que a rodeaban. Pero tamén é unha homenaxe a todas esas mulleres que, ao longo da historia, tiveron que ocultar a súa dor e a súa culpa, porque non o puideron expresar, pero que estaba aí. Creo que a culpa é un sentimento moi feminino, moi ligado ao papel que tradicionalmente tiveron as mulleres ao longo da historia.

-Poderíamos dicir entón que o fío condutor da obra son todos eses aspectos psicolóxicos?

-Si, pero tamén hai unha evolución dentro do propio poemario. Hai momentos de culpa, de medo, pero tamén de esperanza. O proceso de recuperación ten luces e sombras, e o libro tenta reflectir esa viaxe emocional.

-Como definiría a súa voz poética? Evolucionou moito dende os seus primeiros libros?

-A poesía sempre parte das vivencias propias, pero debe conectar co lector. Dende o meu primeiro libro ata este, houbo unha evolución. Sandalias Verdes era moi intimista, Humanario tiña unha mirada máis colectiva, e War is Over exploraba outros espazos e tempos. Con Desaparecer, volvo á experiencia persoal, pero dun xeito máis aberto, porque a depresión, a ansiedade e os problemas de saúde mental, por desgracia, son realidades cada vez máis comúns.

-Como espera que o público reciba a súa obra? Que sensacións lle gustaría deixar a quen a lea?

-Todas as formas de escrita buscan conectar co lector. O obxectivo é que quen le sinta que tamén está nese espazo. A mellor frase que me dixeron sobre un dos meus libros foi a dunha compañeira xornalista: «Nos teus libros falas de min». Ese é o propósito da literatura, que alguén se vexa reflectido nela.

-Como ve o panorama da poesía en Galicia? Cree que está a vivir un bo momento?

-En Galicia hai unha gran produción poética e moitos autores e autoras de calidade. Pero seguimos tendo poucos lectores de poesía. A xente a segue vendo como algo difícil, cando en realidade só hai que deixarse levar. O reto está en conseguir atraer máis público á poesía en galego.

-Desaparecer é o seu cuarto poemario. Ten intención de seguir escribindo poesía?

-Non me marco obxectivos. Escribo cando sinto a necesidade de poñer en orde as emocións, as vivencias, o que sinto, os medos e as dúbidas. A escrita é un xeito de darlles forma ás vivencias.