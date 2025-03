Un forcaricense ponlle maña galega ao torrezno de Soria

«¿Algunha vez coñeciches a un galego inquieto? Pois así son eu». Jesús Iglesias é natural de Forcarei, mais dende hai trinta anos rexenta un restaurante de comida tradicional galega en Benasque, Huesca, chamado La Cumbre. As súas mans cociñaron para persoeiros como Manuel Manquiña, Xosé Antonio Touriñán, Javi Estévez ou Luis Zahera, porén o que o trae hoxe ás páxinas deste xornal é a súa nova aventura: o concurso para escoller «El Mejor Torrezno del Mundo», organizado pola cámara de comercio de Soria. Nel acaba de quedar finalista para a fase clasificatoria de Aragón, que en caso de gañar o levaría a representar a esta comunidade no certame a nivel nacional en Burgos de Osme.

Iglesias considérase unha persoa orgullosa das súas raíces galegas e forcaricenses, pobo ao que volta cada verán. Por iso, ve na súa postulación un motivo para sacar peito, xa que é o único galego que se presenta. «Decidín participar porque vendo o mapa da edición do 2024 percateime de que non había ninguén da zona de Huesca, e tampouco restaurantes galegos, así que pareceume unha boa forma de representar ambas rexións, ás que me sinto moi unido», expón o restaurador, que engade: «Aínda que os torreznos non son un prato típico da gastronomía galega, si que os temos na carta de La Cumbre dende hai anos, polo que estaba acostumado a preparalos».

Unha cousa é comercializar unha receita e outra ben distinta é gañar un concurso con ela. Por iso Iglesias, unha vez decidiu participar neste concurso nacional, mergullouse nun proceso de depuración da súa preparación do torrezno: «Estiven meses cambiando a maneira de facelos, variando a cantidade de aceite, o tempo de cocción... ata chegar a un resultado que convencese aos meus clientes, que son os que sempre teñen a última palabra».

Este forcaricense afincado no Pirineo aragonés non sabe cal será o desenlace desta nova aventura, porén o que si ten claro é que no seu negocio seguirá apostando pola calidade do produto galego. «Todo o que temos é fresco e traído dende Galicia en 24 horas», comparte. O seu restaurante foi o primeiro en levar Estrella Galicia a esa zona de España, alá polos anos 90. «Podes imaxinar o que era iso daquela. Agora está en todas partes, pero entón a comercialización con outras rexións non era tan sinxela».

A súa familia abriu La Cumbre nun momento no que Benasque, ao igual que moitas zonas próximas, estaba repleto de galegos emigrados que traballaban principalmente na construción. A súa cociña era un xeito de facer sentir a eses compatriotas máis preto do fogar. Porén, para triunfar hai que gañarse un oco nos corazóns dos veciños locais. «Non foi fácil, nós somos aínda hoxe o único restaurante galego da zona, houbo que acostumar á xente aos sabores galegos, traballar moito co boca a boca, pero agora podemos dicir que estamos asentados, pois ao final a calidade fala por si mesma».