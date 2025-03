«Acercar la música clásica a los jóvenes es una tarea titánica»

Rafael Agulló Albors es el director titular de la Banda de Música de Pontevedra, una formación que ya lleva unos meses a pleno rendimiento tras años de parón forzado. Silledense de adopción e hijo de músico, es un enamorado de este arte: «Me colgaron un tambor cuando tenía dos años, y hasta hoy en día», confiesa. Desde hace 19 años es el batuta de la Banda Municipal de Silleda.

Los Concertos de Outono, el Samaín, el Concerto de Nadal, los Feroz... y ahora el II Ciclo de Butaca. Parece que la Banda de Música de Pontevedra está pasando por un buen momento...

Está resurgiendo un poquito de las cenizas a donde la «burrocracia», como yo la llamo, nos llevó. A finales de 2019 no se firma el convenio anual principalmente porque había unos requisitos legales que había que cumplir y porque se estaba firmando en los últimos años con la misma cuantía, cuando había unos gastos y las cuentas no salían. Era inaguantable. Después la pandemia hizo que la situación no se solucionara. Tras esta, por un poco de dejadez, pasaron otros tres años durante los cuales la banda apenas hizo cosas muy puntuales, nada a la altura de lo que se hacía antes. Ahora, afortunadamente, se firmó el convenio y la banda comienza a funcionar con esa idiosincrasia que tenía marcada.

¿Durante ese periplo se perdieron músicos en la banda?

Durante todos estos años muchos músicos la dejaron al no haber una actividad periódica, pero la banda mantiene una plantilla estable, de 34 miembros. El perfil de músico que ahora la conforma es un profesional que ha acabado sus estudios y que compagina esto con su trabajo de profesor en escuelas de música municipales, conservatorios, etc... Lo que pasa es que es un tipo de trabajo que llevas a cabo en tu primera etapa profesional, pero después intentas buscar algo más sólido que te aporte más de estabilidad. En este tiempo ha habido gente que ha aprobado unas oposiciones y cuya situación personal ha cambiado. Quedará un 50% de aquella plantilla de 2019, el resto son incorporaciones de gente joven, con un talento impresionante.

¿De que media de edad son?

Tenemos desde socios que ahora deben de tener unos 45 ó 50 años, que serían los mayores, como el presidente y el vicepresidente. Hay otro bloque de músicos que tendrán mi edad, de entre 35 y 40 años. Y el tercer bloque, de aquellos de entre 25 y 30 años, algunos menos. La horquilla va desde los 22 hasta los 50 años, aproximadamente.

¿Es difícil acercar la música clásica a las nuevas generaciones?

Es muy difícil, es una tarea titánica. Hoy en día sabemos el tipo de gustos que tiene la sociedad y nosotros mismos las retroalimentamos, y me incluyo, aunque intento mantenerme lo más alejado posible de los clichés. Hay una falta de cultura hacia el acercamiento a la música clásica, incluso la cultura clásica. Nuestros compañeros del ballet tienen el mismo problema, los de la ópera, los de la pintura...

Las redes sociales tienen un gran papel en este sentido, pero también se puede hacer un uso de ellas a favor...

Sí, de hecho la Banda de Música de Pontevedra a través de las redes sociales intenta dinamizarse bastante. También es cierto que en la red social entras o buscas un contenido concreto si te interesa. Pero como yo digo, estamos en el primer año y consolidando y viendo de qué forma cuadramos cuentas. Una de las cosas con las que estamos más sorprendidos es con el público. Fue tremendamente gratificante el primer concierto que hicimos por el mes de octubre, en el Teatro Principal, después de más de cuatro años: íbamos con mucho escepticismo y ver que había una cola de decenas de personas para entrar... Esa tónica se ha mantenido.

¿Qué destaca del programa de este segundo Ciclo de Butaca con cinco conciertos?

Nosotros intentamos siempre aprovechar la versatilidad que tiene la banda a la hora de ofrecer cualquier género musical. Siempre se ha caracterizado por poder hacer de todo. El de música procesional, por ejemplo, será el único que salga del Teatro Principal, lo haremos en la iglesia de San Francisco el 30 de marzo. Hay auténticas joyas escritas de este género. En este concierto haremos una antología de la marcha de procesión, desde que los cofrades se dan cuenta de que con música se procesiona mejor, hasta la escrita exprofeso para este fin. Para terminar le damos ese bomboncito a nuestro principal público, la gente mayor, que tiene mucho apego por la lírica, con ese concierto del 31 de mayo de ópera, zarzuela... El no cerrar las puertas es algo que forma parte de la idiosincrasia de la banda de música, lo que nos ha hecho llegar a más público.

Es lógico pensar que la Banda de Música de Pontevedra y el conservatorio Manuel Quiroga tienen una estrecha relación...

Sí, siempre ha sido así; de hecho, tenemos que retomar conversaciones para hacer cosas juntos, pero de cara al curso 2025/26 seguro que van a empezar a surgir las actividades.

¿Algún proyecto más en mente para este año?

De cara al verano, haremos un concierto importante en las Festas da Peregrina y en el Ciclo de Butaca habrá cosas muy interesantes, como la conmemoración del centenario de la Coral Polifónica. También prepararemos un megaconcierto solidario en octubre con asociaciones de la ciudad. Estamos, además, valorando la posibilidad de traer, como hacíamos hace años, a un par de directores internacionales invitados.