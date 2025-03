Os Xenerais da Ulla tinguen A Estrada de tradición

«Non falemos máis do conto / que o sangue vaime ferver / retírome alí pra cantina / a ver se me dan de beber». Ler estas liñas e non pronuncialas mentalmente coa cadencia dun Xeneral da Ulla é practicamente imposible, especialmente se, como no caso da Estrada, un se cría nun pobo da área de influencia desta figura carnavalesca.

Onte, Martes de Entroido, a tradición tinguiu de vívidas cores o centro do casco urbano estradense. Dende as 17.00 horas, os cascos dos cabalos dos Xenerais de Couso fixéronse escoitar por toda a vila, mentres encabezaban a comitiva das carrozas de parroquias e colexios locais cara á Praza da Feira, onde terían lugar unha hora máis tarde os famosos Encontros. Polo camiño, algúns dos cabaleiros alzaban a voz ao mesmo tempo que a espada para pronunciar as primeiras rimas, ofrecendo ao público un mero aperitivo do que se viría despois.

Se o luns a cita co Entroido foi concorrida, onte A Estrada volveu demostrar o seu compromiso con esta festa secular, enchendo tanto a Calvo Sotelo durante o desfile como a Praza da Feira durante a gala final. Ademais, o sol e as temperaturas volveron estar do lado dos festexos, dando lugar a unha meteoroloxía perfecta para desfrutar desta actividade ao aire libre.

Os Xenerais, pola súa banda, non decepcionaron en inxenio á hora de repasar os principais momentos do ano, sendo o nomeamento de Gonzalo Louzao como alcalde o tema máis candente.