Vilariño denuncia esperas de «años» en ayuda a domicilio

El BNG de Lalín denuncia casos de vecinos que llevan «años» esperando por una asistencia del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), cuestión que motivó la presentación de quejas formales ante la Valedora do Pobo. Para su portavoz municipal, Francisco Vilariño, «la falta de atención en nuestro municipio es bien conocida por todos los que precisan de cualquier servicio relacionado con la atención a los mayores», asistencia que para el edil del BNG comienza funcionando ya de forma precaria en el primer eslabón de la cadena.

Vilariño descarga la responsabilidad directa en el grupo de gobierno, no en el personal municipal, por ser incapaz de tramitar debidamente el cupo de horas para dependencia y así no prestar el servicio a la ciudadanía, con una finalidad clara que es la de no gastar «en algo tan fundamental». Recuerda que su formación política ya había denunciado públicamente el agravio para los lalinenses que suponía no cubrir las bajas o vacaciones de los trabajadores sociales, dejando a los vecinos sin un servicio básico y muy sensible, creando situaciones realmente alarmantes y que no se pueden permitir en este tipo de atención, que debería ser llevada a cabo con la mayor prisa y eficiencia posible. «La situación que se arrastra a día de hoy, es tan desesperante para las familias que la única manera con la que los vecinos pueden combatir esta situación es presentando reclamaciones que ni tan siquiera son contestadas por parte del gobierno municipal», asegura.

La situación es, a su juicio, tan dramática que miembros del BNG fueron informados con la documentación oportuna haber solicitado el servicio del SAF hace meses para sus progenitores, «servicio en el que desgraciadamente no llegó siquiera a tiempo la valoración para ser prestado, ya que la persona destinataria de este falleció muchos meses después sin ser valorada por los servicios sociales municipales», alega.

Vilariño se pregunta qué más tiene que ocurrir para que se preste atención a un servicio imprescindible para sus destinatarios, sus familias y la conciliación de estas, recordando que en Lalín no existe un centro de día público por decisión de la Xunta y del gobierno local; «tenemos en unas condiciones precarias a las trabajadoras del SAF y no llegamos a ser capaces de valorar a nuestros dependientes por falta de personal y voluntad política para poder prestarle el servicio que merecen y que pagaron con sus impuestos». Tilda la situación de «preocupante y vergonzosa y exige explicaciones para aquellos que llevan meses y años esperando a recibir este servicio y para todos los vecinos afectados».

Apunta es que lo mínimo que se puede exigir para poder saber a qué atenerse en cada situación particular y familiar y que conllevando un coste económico y social a los demandantes enorme y en muchas ocasiones inasumible, que hartos de esperar en casos más de dos años se vieron en el deber de tener que presentar ante la Valedora do Pobo una reclamación, que fue admitida a trámite.