Opción sin gluten? Sí, por supuesto

Para cualquier celíaco, una de las experiencias más complicadas puede ser algo tan simple como salir a comer fuera de casa. El motivo es, en muchos casos, la poca oferta que hay. La Asociación de Celíacos de Galicia lleva años trabajando para facilitar esta tarea, pero no todo depende de ellos, ya que en muchas zonas de Galicia la oferta es mínima, o al menos así lo muestran los registros de la asociación. Tan solo cinco establecimientos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes tienen convenio con Acega, de los cuales uno está en Lalín, otro en A Estrada y otros tres en Vila de Cruces.

Uno de esos establecimientos es el Bodegón A Cunca de Lalín, regentado por Pili González, quien asegura que el 90 % de su carta es sin gluten, lo que incluye casi toda la oferta excepto las croquetas y las tostas. Cuando le tomó el relevo a la anterior dueña -que era nutricionista- la carta ya era apta para celíacos. Uno de los motivos de Pili González es que hay celíacos en su familia: «Mi sobrina es celíaca, entonces ya estamos acostumbrados a comer sin gluten porque además no nos cuesta nada». Otra de sus motivaciones es comer sano: «Hay cosas que llevan harina -de trigo- por llevarla, porque no tienen ningún sentido», sentencia. En A Cunca apuestan por los garbanzos, las lentejas u otras harinas que no sean de trigo, como la de maíz o la de arroz, a modo de sustitución de aquellas que tengan gluten.

En muchas ocasiones, aunque se tenga una buena oferta para celíacos, lo importante es evitar la contaminación cruzada, es decir, que no haya ningún tipo de contacto con alimentos que puedan llevar gluten. Para ello, es necesario disponer de material de cocina especial. «Lo que más trabajo da cuando haces comida para celíacos es evitar la contaminación cruzada, ya que la forma de cocinar es igual de sencilla si sabes elegir bien los ingredientes», asegura la gerente de A Cunca.

La Asociación de Celíacos de Galicia cuenta con más de 2.500 familias asociadas, en las cuales puede haber 2.700 celíacos: «En algunas familias hay varios miembros celíacos», comentan. Destacan que hay más mujeres que hombres y que el diagnóstico en niños y niñas está disparado.

«En las ciudades siempre hay más opciones»

Pilar Vence, responsable de la Asociación de Celíacos de Galicia en Pontevedra, asegura que «en las ciudades es más fácil poner en marcha un establecimiento con opciones sin gluten por el público». También comenta que los negocios deben poner de su parte porque los alimentos son más caros. En cuanto al perfil de los hosteleros que ofrecen opción para celíacos, comenta que «suele haber razones de proximidad», refiriéndose a que pueden tener familiares celíacos.

Para tener convenio con la asociación, y entrar en su mapa de establecimientos aptos para celíacos, los restaurantes deben ponerse en contacto con la Acega para que les hagan una analítica y comprobar así que son aptos. Cuando la asociación detecta algún restaurante -con el que no tengan convenio- que ofrezca opción para celíacos, se ponen en contacto con ellos. El trato incluye una formación: «Cuando un tenemos convenio con un restaurante formamos tanto al equipo de cocina como al de sala para que sepan cómo actuar», comenta Pilar Vence.