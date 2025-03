Memoria, arte e reivindicación para celebrar o 8-M en A Estrada e Silleda

O Día Internacional da Muller volverá deixar unha intensa pegada na comarca de Deza e Tabeirós-Terra de Montes este mes de marzo, cunha programación diversa e comprometida que encherá de cultura, reflexión e reivindicación numerosos recunchos dos concellos. Dende exposicións e concertos ata obradoiros, teatro e actos de homenaxe, as propostas multiplicaranse para facer do 8M moito máis que unha xornada simbólica.

Na Estrada, o Recreo Cultural celebra xa a cuarta edición do ciclo «Marzo, con M de Muller», un mes cheo de actividades nas que a creación, o pensamento crítico e a memoria das mulleres son protagonistas. A inauguración terá lugar o 7 de marzo ás 21.00 horas coa mostra artística aMArte de Mulleres da Estrada e Escola Rivka, dirixida pola artista Rebeca Cabaleiro, e que contará cun brindis de viño galego. Este sábado 8 de marzo será unha xornada para a reflexión arredor da figura de Guadi Galego, grazas ao obradoiro organizado por Catro Elefantes ás 11.00 horas. A poesía cobrará forza o 14 deste mesmo mes da man da recoñecida autora Chus Pato, Premio Nacional de Poesía, que dará unha pequena e ínitma charla ás 21. oo horas, e o broche de ouro chegará o venres 21 cun coloquio no que participará a propia Guadi Galego, achegando a súa visión como referente cultural e feminista aos asistentes ao encontro.

A maiores, a Asociación Mulleres de A Estrada organizará a decimocuarta edición de Mulleres na Memoria de Avelina Valladares, un acto que terá lugar este sábado na Sala Abanca, ás 18.30 horas,

Pola súa banda, Silleda artella unha das programacións máis ambiciosas da comarca co ciclo 8M/365, que comezou o 20 de febreiro coa inauguración da exposición Amigo, date conta na Praza da Igrexa ás 12.30 horas, unha mostra promovida pola Delegación do Goberno en Galicia para fomentar a reflexión sobre as desigualdades de xénero. Do 3 ao 7 de marzo, a arte urbana será protagonista coa iniciativa Pintando Igualdade, na que varias pintoras locais decoran regadeiras moradas con mensaxes feministas. Esta intervención artística terá presenza tanto en Silleda como na Bandeira.

Por outra banda, onte entregouse material de igualdade ao IES Pintor Colmeiro, e hoxe continuouse co reparto na biblioteca feminista do Centro Cultural Vista Alegre da Bandeira. mañá, ás 12.00 horas, o Salón de Actos da Casa do Concello acolleu a presentación do proxecto piloto Urbanismo de Xénero, que analiza como os espazos públicos poden ser máis seguros e accesibles para as mulleres.

Este venres 7 de marzo terá lugar unha visita institucional ao Centro de Recuperación Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero, como mostra do compromiso municipal coa loita contra as violencias machistas. Ademais, esa mesma noite, a Praza Juan Salgueiro da Bandeira iluminarase de cor violeta, simbolizando o apoio á igualdade e visibilizando a reivindicación feminista.

O día central, este sábado 8 de marzo, celebrarase ás 13.00 horas na Praza da Igrexa de Silleda o acto (In)Visible 8M, no que se homenaxeará a unha persoa destacada pola súa implicación social, acompañado dunha performance artística coas pintoras locais e o espectáculo musical de Señora DJ, que porá banda sonora á xornada con ritmos comprometidos coa causa feminista.

A programación pecharase o domingo 9 de marzo ás 19.00 horas no Auditorio Manuel Dopazo coa representación da obra Bravas, da actriz e cómica Isabel Risco, que emprega o humor e a crítica social para reflexionar sobre as desigualdades que seguen sufrindo as mulleres na actualidade.

Con esta ampla oferta cultural e reivindicativa, Silleda, ao igual que A Estrada, reafirma o seu compromiso firme coa igualdade de xénero, apostando por converter marzo nun mes de transformación social a través da arte, a educación e a memoria feminista, facendo da loita polos dereitos das mulleres unha prioridade que se extende aos 365 días do ano.

Forcarei e A Bandeira poñen o acento na educación

En Forcarei, o Concello aposta pola sensibilización da mocidade coa campaña Agresión Off, eu digo non á violencia sexual, que estará presente no IES Chano Piñeiro mañá, xoves 6 de marzo. A través dun stand informativo e dinámicas participativas, as alumnas e alumnos poderán afondar na detección e prevención de violencias machistas, co obxectivo de fomentar relacións afectivo-sexuais baseadas no respecto e na igualdade. A alcaldesa, Verónica Pichel, destacou a importancia de traballar dende as institucións para frear calquera comportamento violento e discriminatorio, e esta iniciativa enmárcase no acordo da Xunta coa Fegamp para loitar contra a violencia de xénero. Mentres, na Bandeira, a Asociación Cultural Vista Alegre celebrará tamén o 11 de marzo o Día da Muller cunha homenaxe ás mestras, recoñecendo o labor esencial deste colectivo na formación e educación da sociedade. Un acto cargado de simbolismo que busca poñer en valor a figura das mulleres docentes como piar fundamental do avance social e cultural.Así, marzo énchese de nomes, rostros e voces femininas en Deza e Tabeirós-Terra de Montes.