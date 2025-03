Un estudo da USC explica os mareos que poden xurdir das resonancias

Un estudo liderado polo grupo de Física Non Lineal da Universidade de Santiago de Compostela (USC) explica a causa dos mareos e vertixes que poden xurdir por mor das resonancias. A investigación contou coa participación do IDIS, a University of California e a Johns Hopkins University, e baséase nun modelo matemático que proba como o campo magnético despraza o fluído que existe no oído interno.

A Universidade sinala que a resonancia magnética de alto campo é unha poderosa ferramenta de diagnóstico pero, nalgúns casos, «pode inducir efectos fisiolóxicos non desexados», como vertixe ou mareos. Para explicar que sucede ante esta proba que pode comprometer a comodidade das persoas pacientes, o grupo de investigación de Física Non Lineal da USC liderou o deseño dun modelo matemático que evidencia como a clave destes efectos adversos atópase na estimulación do sistema vestibular que se sitúa no oído interno.

A hipótese de partida emerxe da forza de Lorentz, que xorde da interacción entre o campo magnético estático da resonancia e as correntes eléctricas no oído interno. Con todo, esta premisa non lograba explicar completamente os patróns de movemento ocular observados en persoas adultas sas. O estudo titulado Modeling of magnetic vestibular stimulation experienced during high-field clinical MRI explora estes efectos e proba se a hipótese da forza de Lorentz explica adecuadamente a estimulación vestibular magnética. Así, a validación experimental implicou medir os movementos oculares de fase lenta (horizontais, verticais e torsionais) en suxeitos sans expostos a diferentes intensidades de campos magnéticos e posicións da cabeza.

O estudo asinado por Ismael Arán Tapia, Vicente Pérez Muñuzuri e Alberto P. Muñuzuri da USC, Andrés Soto Varela do Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS), Jorge Otero Millán da University of California, e Dale C. Roberts e Bryan K. Ward da Johns Hopkins University School of Medicine, apoia empiricamente a hipótese da forza de Lorentz como unha explicación válida para a estimulación vestibular magnética, ofrecendo novos coñecementos sobre os efectos da resonancia magnética de alto campo no sistema vestibular.

Estes achados proporcionan unha base para futuras investigacións e mellores prácticas clínicas. En concreto, os resultados indican que a estimulación inducida pola forza de Lorentz explica a variabilidade nos movementos oculares a través de diferentes intensidades de campos magnéticos e orientacións da cabeza.

Máquinas máis potentes

Tal e como explican dende o equipo investigador, «dentro do oído existe un fluído que ten unhas propiedades especiais que fan que sexa sensible ao campo magnético». Cando nos sometemos a unha imaxe de resonancia, «o campo magnético despraza este fluído provocando unha resposta que non concorda coa realidade». Nas máquinas que se empregan hoxe en día «non é algo prexudicial», subliñan, «pero o obxectivo é crear máquinas máis potentes» que permitan obter unha mellor calidade na imaxe. «Pola nosa banda, o que pretendemos é que podamos utilizalas no futuro dunha maneira segura», engaden os autores da investigación.