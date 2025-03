Os «Saberes» de María da Vrea

Folghosiño folghosés,

Folghosiño folghosés;

colores da miña cara

en Folghoso quedarés.

Folgoso é unha das oito parroquias do antigo concello de Cerdedo (provincia de Pontevedra), territorio pertencente á comarca interprovincial de Terra de Montes. As aldeas de Folgoso espállanse ao norte e ao sur da estrada de Ourense: ao norte, Covas e Vilariño; ao sur, Covas, Cachofés, O Casal, Outeiro, Quinta e A Esbarrela. Folgoso limita ao norte coa freguesía cerdedesa de Parada; ao sur, coa forcareiesa de Presqueiras (San Miguel); ao leste, coas forcareiesas de Ventoxo, Millarada e Forcarei; e ao oeste, coas cerdedesas de Parada e Cerdedo.

María Conceución Fraíz Canaval naceu na casa da Vrea e lugar de Covas o 3 de agosto de 1933. A máis nova de catro irmáns, María é filla de Ramiro Fraíz Iglesias (A Insua-Castrelo) e de Xosefa Canaval Matelo (Folgoso). O seu nome de pía enféitase co chamadeiro da Vrea –locativo–, xa que a casa familiar se ergue ao pé da Vrea Vella (Verea Vella), unha ancestral vía de comunicación que atravesaba, de oeste a leste, o sur do territorio de Cerdedo (hogano, só se conservan retallos). María foi un case nada á escola «Aprendín as catro reghras e pouco máis», porén soletreou dende cativa un moito do catecismo do labrego, é dicir, da vida suxeita e sacrificada do agro. Ela mesma recorda o que se dicía daquela: «O traballo do neno é pouco, e quen o desproveita é un louco». O migallo que asistiu á escola rendeulle ben, pois, amais da lectura, da escritura e dos rudimentos matemáticos, boa parte do seu repertorio en castelán (romances, cancións, oracións...) deprendeuno na unitaria de Folgoso (escola mixta con tabique segregador), ao coidado da mestra Manuela Cachafeiro: «Liamos esas poesías nos libros, e a min quedábanme». Se había que atender a visita do inspector e María non estar presente, a mestra non dubidaba en ila buscar á casa, para deixar a institución docente en bo lugar. A memoria da cativa era un valor seguro. De calquera xeito, a escola da posguerra era un niño de piollos («neghros, no pelo neghro; brancos, no pelo loiro») e os nenos aldeáns, descalzos e remendados, de acudiren luxados á lección, debían antes lavar as mans e a cara na auga da presa.

Alén do ensino regrado, a devoción que lles profesaba á súa nai Xosefa (Pepa) e á súa avoa materna Filomena Matelo Canaval (Mamá Filomena), e mais a escoita atenta e respectuosa das voces anónimas do pobo fixérona herdeira dun mesto e vizoso saber: coplas, adiviñas, contos, refráns..., expresados con primor na nosa lingua. Ai, canto deron de seu aqueles seráns (serás), aquelas rúas e esfolladas...! No lecer ou na angueira, no loito ou na troula, canto se aprendía dos vellos! Os seus veciños escóitana abraiados: «–Ti moito sabes, María!; onde o aprendiches!? –Aprendino de miña avoa mais de miña nai! –Pois, nós non sabemos nada deso! –Vós sodes de canda min; se non sabedes, é porque non lle puxestes atención!».

María Fraíz Canaval casou na parroquial de Santa María de Folgoso con Ismael Constantino Ferrón Ruibal, natural de Moraña (2-11-1930), carpinteiro encofrador que, en 1955, traballou nas obras da ponte nova do Pego, sobre o río Lérez. Ferrón soubo ben compaxinar a axeitada disposición das tarranchas co empeño, non menos dificultoso, de facerlle as beiras á moza que lle enchera o ollo. Facilitou o galanteo o feito de que, durante a edificación da ponte, a cuadrilla de Moraña parase na fonda que a familia de María rexentaba na aldea. María (de 26 anos) e Ismael (de 28) contraeron matrimonio en agosto de 1959; botaron tres días en Vigo de lúa de mel («Bo foi, pra aquel tempo!» –ponderou María, sempre retranqueira). Foron pais de dous fillos.

No ano 1987, con 54 anos, María emigrou a Suíza para acompañar o seu home no treito final da vida laboral. Ismael levaba xa 21 anos no país helvético, vinculado ao gremio da construción. Residiron en Basilea –Basel, en alemán; Bâle, en francés–, a terceira cidade máis importante do país, situada perto das fronteiras francesa e alemá. María dedicouse profesionalmente ao ramo da limpeza, para o que houbo de adquirir unhas nocións de francés, aínda que, como explicou: «Os suízos estaban tan afeitos a nós que entendían perfectamente o ghalegho». Botou seis anos naquelas terras, sen apear do sentido o seu lar natal. Estimando o seu grandor, as augas remansadas do Rin non lle bailaricaban nos ollos como as rebuldeiras do alto Lérez. A capacidade de adaptación do pobo galego é proverbial; diáspora a nosa!: «‘O corvo é de onde nace; o boi, de onde pace’; así e todo, ‘A terra onde nacín é a millor pra min’» –razoaba María, apoiándose decote nos proverbios.

En agosto de 2016, María enviuvou. Ismael, «o amor da súa vida», faleceu con 85 anos de idade. Por esconxurar a tristura, María deixou Folgoso e veuse vivir para Pontevedra: «Moito me acorda o meu marido, de tan bo que era, de tanto que me quería! É un pensamento que non me sae da cabeza; foron 61 anos xuntos!» –confesounos emocionada.

As tarefas de transmisión e recolla do seu acervo sapiencial desenvolvéronse na vila do Lérez, no domicilio da informante, ao longo do primeiro cuadrimestre do ano 2019. Contei para o labor coa inestimábel colaboración de Alicia Garrido, membro do colectivo Capitán Gosende. Foron necesarias unhas quince sesións de traballo, das que se obtiveron unhas cincuenta horas de gravación. Naquel entón, María Fraíz (María, Maruxa ou Concha), María da Vrea, andaba nos 85 anos. Malia os atrancos do párkinson, da artrite, da artrose, as varices e outras molestias propias da idade, María enfrontou o reto con entusiasmo e determinación, provéndose axiña dun caderno onde, entre sesión e sesión, ía anotando todo o que durante a semana lle viña á cabeza: «Discorre, María!»; «Os saberes estanche fervendo na cachola; teñen que saír pra fóra, teñen que saír!» –animábase. E ben que saíron, a gallaróns!

Por paradoxal que pareza, a nosa inqueda informante alternaba o compromiso contraído connosco coa asistencia a un obradoiro para mellorar a memoria («clases de memoria»). María, alumna avantaxada, ciscou naquela agra terapéutica boa semente de acordanza. Disque, eran moi celebradas pola concorrencia as súas adiviñas; xaora, os seus «contos feos».

Do seu repertorio, amais da cantidade, cómpre salientar a calidade e a variedade. Alén do mérito memorístico e da súa vontade de transmisión, destacamos en María da Vrea os seus dotes intrínsecos de narradora oral, mestra da elipse.

As mazarocas desta anada farturenta douráronse á calor e lentura de quen todo nolo deixou. Carrexáronse da leira ao casal. Esfolláronse no alboio e, ben atondadas, curaron engordiño ao socairo do canastro. Do canastro á debulla, e da debulla ao muíño. Moeuse a gra en pedra borneira, e a fariña peneirouse ao xeito, enchendo sete folecas ben acuguladas. Abofé, as papas que con este óleo se fagan hannos medrar o corpo e gorentar a alma: Coplas, cancións, romances, oracións...: 431 elementos (380 coplas); Fórmulas, dialoxismos, locucións, recitados ( 148); Adiviñas (98); Trabalinguas (8); Refráns. (304); Contos: (55) e Outros saberes (7). En total son 1.051 elementos.

Excelente cociñeira e mellor anfitrioa, mentres tiveron lugar os encontros, a señora María endozounos o padal con filloas, rosca, rosquillas, torta de roxóns, torradas de doce, torradas borrachas, biscoito, castañas cocidas con loureiro e fiúncho..., e vincha! Nunca se principiou o labor sen antes levar unha migalla de doce á boca; era preceuto. Consonte o seu parecer, e o noso: «Cansa un de comer e beber, e nunca cansa de saber e aprender».

En xullo de 2024, transcorridos cinco anos da recolla dos «saberes» de María Fraíz, a Academia Galega escolleu o ano 2025 para homenaxear o cancioneiro popular galego e as súas artífices: as cantareiras. Esporeado polo feliz acordo e na miña condición de membro da Sección de Literatura de Tradición Oral da AELG, fixen levedar o meu tempo e afaneime en pasar ao papel o material recadado. Este libro ofrécelle á galeguidade e ao mundo a sabenza de María Fraíz Canaval, veciña de Folgoso, erixida embaixadora e expoñente do xeneroso quiñón de Cerdedo e Terra de Montes. Así pois, en 2025, Cerdedo e a comarca volverán falar con voz propia.

Malia que, no eido político, Cerdedo viu desbaratada a súa singularidade en 2016, no eido cultural, este recuncho do país galego –Cerdedo-Terra de Montes– ten dado mostras abondas da súa potencia identitaria, veta entrefebrada de orgullo, beleza e didactismo. A ocasión brindada pola Academia Galega ao dedicarlle o Día das Letras Galegas 2025 á poesía de tradición oral propiciou a publicación destes inmateriais e, xaora, restituíunos acrecentada a lembranza da egrexia cantareira Manuela Cortizo Medal, da aldea de Barro de Arén (Cerdedo), Mestra da Memoria 2013; das sublimes Pandeireteiras da Alén (Xirargha-Beariz): Alsira Gil Ramos, Orosia Gil Ramos e Ólida Diz Ramos, Mestras da Memoria 2017; e do inefábel Aurelio Ramos Ogando (A Alén-Xirargha), Mestre da Memoria 2021. Súmese a este quinteto estelar o fanal relucente de María Fraíz Canaval (Folgoso-Cerdedo).

A comezos de 2020, pouco despois de pórlle o ramo ao noso proxecto de recolla e preservación, María da Vrea trasladou a súa residencia a Folgoso e, alí, muller de case 92 anos, nos recibiu hai uns días, tomando da nosa man o froito impreso daquela gozosa experiencia, agora transformado en recordo indelébel. Sen tempo non era. Mellor tarde ca nunca.

Velaquí os Saberes de María da Vrea!