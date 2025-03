El programa de humanización del núcleo urbano lalinense incluye otras seis calles

El gobierno lalinense se ha tomado con calma el proceso de humanización de las calles del centro, no tanto en lo que se refiere a la ejecución de obras [Principal, Colón y un tramo de Matemático Rodríguez ya fueron diseñadas en su momento con plataforma única] sino en lo que respecta a alejar el tráfico de este entorno para darle más protagonismo a las personas. El ejecutivo, favorable a las peatonalizaciones, ha descargado ya desde el pasado mandato este proyecto al desarrollo de lo que denominó como almendra central de la trama urbana.

Ahora, el gobierno de José Crespo pretende aprovechar los fondos europeos para dar un paso más allá en esta estrategia y entre los 15 millones de inversiones, en caso de que las solicitudes pasen el corte, incluye uno temático sobre regeneración urbana en el centro. Movilidad sostenible y renaturalización son las premisas del objetivo temático número 3 de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Edil), que cuenta con una previsión de inversiones por 4.290.000 euros. Persigue, según el propio proyecto, «transformar la almendra central en un espacio más atractivo, dinámico, funcional y sostenible, mejorando la calidad de vida urbana y la conexión entre diferentes áreas de la ciudad».

El documento refiere que el centro urbano concentra varios espacios públicos muy relevantes por su centralidad: Praza da Igrexa, Praza de Galicia, Praza da Torre, Praza do Concello, Praza Europa y Campo da Feira, «que no están dotados de conectividad, lo que dificulta el flujo y la circulación entre ellos». En este sentido se apuesta por la creación de vías peatonales y/o de plataforma única en toda la almendra central. Con esta actuación, la administración municipal desea consolidar la humanización de la almendra central ya iniciada con la Edusi, -calles más verdes y accesibles, peatonales o de plataforma única, con más espacio para las personas y menos para los vehículos- actuando en las vías con mayor actividad comercial y/o que permiten coser los principales espacios públicos de centralidad. Entre otras, se incluyen las calles Pintor Laxeiro, Molinera, Ramón Aller, Matemático Rodríguez, Rosalía de Castro, Luis González Taboada. Además, y en este caso incorporarán dos piezas de especial relevancia que permitirán ampliar dos de los espacios públicos más estratégicos de la almendra central. En primer lugar, se llevará a cabo la urbanización de una parcela en suelo urbano no consolidado, y el derribo de dos edificaciones abandonadas para anexarlas a la Praza da Igrexa, facilitando así la ampliación de dicha plaza, actualmente árida y dotarla de una amplia zona verde. En este caso se trataría del germen de la futura Gran Praza.

En segundo lugar, se llevará a cabo la ampliación del espacio público y la actual infraestructura verde de la Praza do Concello-Praza da Torre, con el derribo de una edificación en estado ruinoso, situada en el barrio de O Regueiriño, en una zona estratégica de entrada a un nuevo desarrollo donde se ubican actualmente importantes dotaciones. La intervención permitirá además conectar la almendra central con esta zona dotacional.

Por último, la humanización y reverdecimiento de la rúa Colón, y la rúa X [el paso situado al lado del acceso principal al Casino y que discurre hasta la González Taboada, que se transformarían en dos conectores verdes que permitirían la conexión entre ambas plazas y coser el territorio desde O Regueiriño – uno de los barrios más antiguos de Lalín- hasta la rúa Luis González Taboada, situada en el límite superior de la Praza da Igrexa.

El cronograma de actuaciones establece el inicio de las mismas con las calles en plataforma única, mientras que para finales de 2029 estaría encaminada la integración de los espacios públicos y los trabajos en el espacio circundante de la iglesia parroquial.

Implantación de un sistema de gestión inteligente de la movilidad

Fondos de la anterior estrategia europea tuvieron como destino la implantación de sistemas inteligentes que permitían a los usuarios conocer los niveles de ocupación de áreas de estacionamiento, entre ellos el propio parking Europa. Su desarrollo fue complejo y en casos quedó a medias por los avances de la propia tecnología, cuestión que pretende ser subsanada ahora con una nueva fase. Así las cosas, dentro de la propuesta integral denominada Calidad Urbana y Sostenibilidad se incluyó una propuesta sobre la implantación de un módulo de gestión inteligente de movilidad. Según se detalla en el propio proyecto de actuación, consiste en habilitar un sistema inteligente de movilidad integrado en la plataforma Smartcity Lalín. Permitiría, concreta, monitorizar y obtener datos del tráfico rodado en el municipio, especialmente en la almendra central. El sistema estará conformado, entre otros, por cámaras de vigilancia y tracking de vehículos, que permitan monitorizar la afluencia de vehículos y gestionar zonas de aparcamiento, hardware y software necesarios para la gestión del tráfico y la mejora de la seguridad en el conjunto de los espacios públicos.

Al margen de estas actuaciones concretas, en la documentación de este objetivo temático se hace referencia a que aceras estrechas, inaccesibles, con pocos o ausentes espacios de sombra y descanso, impiden que el modo peatonal sea el mayoritario en los desplazamientos en el núcleo urbano.

