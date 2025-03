Tras el cocido, más fruta y verdura

Como cada día 3 y 18 de mes, Lalín acogió ayer su tradicional feria. Ropa, calzado, embutidos, quesos, plantas, churros y, como no, puestos de pulpo. Aun con resaca tras la Feira do Cocido -celebrada el domingo 23 de febrero-, los lalinenses no faltaron a la cita, pero muchos se acercaron solo para darse un paseo y para ojear los puestos. Además, el día invitaba a darse una vuelta: hizo frío, pero el sol brilló toda la mañana.

Puesto de lechugas y grelos. / Bernabé

Ayer no fue festivo local, pero a muchos de los asistentes esto no les afectó, ya que eran, sobre todo, jubilados y jubiladas. Así pues, los abuelos sacaron a pasear a sus nietos, que no vuelven a las aulas hasta el jueves gracias a las vacaciones de Entroido. Aunque pueda parecer extraño, los grelos estaban en su sitio, intactos, sin que nadie preguntase por ellos. «La gente ya está a dieta, están hartos de comer tanto cocido y buscan opciones más ligeras y saludables», cuentan en un puesto de verduras. La lechuga fue, sin dudas, lo más vendido en este puesto del que hablamos. Todo apunta a que las ensaladas no van a faltar en las mesas de los lalinenses y demás personas de la comarca esta semana post cocido y Entroido.

Puestro de melindres y rosquillas. / Bernabé

A pesar de que los grelos son verdura -y, por lo tanto, entran dentro de la dieta sana y ligera que comentábamos- un vendedor de un puesto asegura que están «muy bravos». No dudó además en mostrar su preferencia por los grelos de Lugo, ya que, según él, «los de A Coruña y Ourense son mucho más fuertes y hartan más a la hora de comerlos». ¿Y que hay de la fruta? Los asistentes a la feria también aprovecharon para comprar sus árboles frutales, ya que, la mejor época para plantarlos es ahora. «Entre febrero y marzo ya hay que ir plantando», cuentan algunos de los vendedores de frutales. Entre los más vendidos se encuentran las manzanas, los melocotones, los kiwis y las peras. En cuanto a las ventas, los vendedores se muestran optimistas: «Vamos tirando, no nos quejamos».

Julio, pulpeiro de Anzo, en su puesto. / Bernabé

Los vendedores de carnes y embutidos tampoco tuvieron su mejor día en cuanto a ventas. Igual que ocurre con los grelos, la carne del cocido y el unto ya harta a algunos a estas alturas del año. ¿Y qué proteína escoge la gente en la feria? Una buena opción puede ser el bacalao, como cuenta uno de los vendedores: «Ahora empieza la vigilia y, sobre todo, la gente mayor, ya piensa en comprar pescado, y el pescado de la feria siempre fue el bacalao».

Puesto de carnes, embutidos y bacalao. / Bernabé

Y como en toda buena feria, no pueden faltar los puestos de pulpo a la gallega. «Después de tanta fiesta y tanto hartarse a comer, la gente necesita un descanso», aseveran los pulpeiros de Anzo. Por lo visto, ni el plato estrella de la feria se salva de la dieta post cocido.

Parece que los más afortunados de la feria fueron los puestos de ropa, ya que el frío invitaba a comprar jerséis, bufandas, y otras prendas de abrigo.

Filloas y orejas

Algunos de los postres que pudieron encontrar los asistentes a la feria fueron las rosquillas y los melindres. En cuanto a las ventas, los dueños del puesto no estaban muy satisfechos. «La gente busca orejas y filloas, no quieren rosquillas a estas alturas del año», cuentan en un puesto del mercado. Para los vendedores de rosquillas, los mejores eventos siempre son las misas y las romerías, donde llegan a terminar las existencias. «Vendemos muy bien cuando vamos a O Corpiño», indican.