O programa +Benestar recala en Silleda, Vila de Cruces y Forcarei

A próxima semana, 54 persoas de 15 concellos da provincia desfrutarán do programa de termalismo +Benestar da Deputación de Pontevedra cunha estadía no Talaso Hotel Louxo La Toja, en O Grove. Entre os municipios beneficiados atópanse Forcarei, Silleda e Vila de Cruces, xunto con outros como Cangas, A Cañiza, A Guarda, Mos, Poio, O Porriño, Redondela, Soutomaior, Tui, Vigo, Vilaboa e Vilagarcía de Arousa. Estas persoas poderán gozar do programa a partir do domingo 2 de marzo.

O programa +Benestar ten como obxectivo ofrecer aos maiores de 55 anos a oportunidade de gozar de actividades de ocio saudable e envellecemento activo en balnearios, talasos e spas de localidades como Sanxenxo, Mondariz, O Grove e Lalín. A Deputación subvenciona 2.097 prazas de réxime xeral con 100 euros e outras 30 de réxime especial con 400 euros, sendo os usuarios os encargados de aboar a diferenza. O paquete inclúe pensión completa, acceso diario ás instalacións de spa ou balneario e traslado en autobús.