Comedia ao puro estilo galego na estrea de «Celtas con filtro» no Teatro Principal

O Teatro Principal de A Estrada acolleu este venres 28 de febreiro a estrea oficial da obra «Celtas con filtro». Trátase dunha produción dirixida por Joan Strader, co apoio de Cultura Activa e cun elenco formado por alumnos da Escola Municipal de Artes Escénicas de A Estrada. A función comezaba ás 20.30 horas, momento a partir do cal se levantou o telón e os estradenses que acudiron ao patio de butacas do auditorio municipal puideron desfrutar dun auténtico festival do humor. A obra abordou tópicos da cultura galega dende a comedia, buscando que os espectadores desen a benvida á fin de semana cun amplo sorriso.