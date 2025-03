Que ben se levan os 30

O son dunha sintonía familiar enche o Teatro Principal da Estrada. O público murmura, os locutores sorrín, e a maxia da radio faise presente unha vez máis. Pero esta vez é diferente. Nesta ocasión, Radio Estrada non emite só un programa máis; está a celebrar 30 anos de historia, de voces que se entrelazan coa vida da súa xente, de historias compartidas a través das ondas.

Quen ía imaxinar aquel 1 de marzo de 1995 que esta pequena emisora municipal se convertería nunha referencia para A Estrada e para toda Galicia? Tres décadas despois, segue a ser a compañía diaria de tantos veciños que atopan nela información, música, entretemento e, sobre todo, unha voz amiga.

O corazón da radio

No evento de celebración, voces históricas da emisora reuníronse para lembrar os primeiros días, cando cada programa se construía con paixón e entrega. José Manuel Marque e Perfecto Sangiao falaron deses tempos iniciais nos que a radio comezaba a latexar, converténdose nun reflexo fiel da comunidade.

Non faltaron as lembranzas do ex alcalde José Antonio Dono, que evocou aqueles programas nos que atendía as chamadas dos veciños en directo, escoitando as súas inquietudes e facendo da radio un espazo de participación cidadá. Tamén José López Campos, actual Conselleiro de Cultura, reviveu a súa etapa como locutor deportivo antes de adicarse á política.

E que sería da radio sen as súas voces máis queridas? Mónica García, Ana Cabaleiro e Carmen María, entre outras, volveron xuntarse para un emotivo reencontro, lembrando anécdotas, rindo coas historias de outrora e demostrando que a radio, máis que un medio de comunicación, é unha familia.

Un lazo irrompible

O humor tamén tivo o seu espazo con Gerundina e o grupo As Lerchas, que naceron nas ondas de Radio Estrada e seguen a facer rir aos estradenses. A música, fiel compañeira da radio, estivo a cargo do Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso, que puxo a nota emotiva coa súa actuación en directo.

Porén o protagonista no foi só o pasado, xa que este espazo radiofónico continúa evolucionando día a día.

Cando o programa especial chegou ao seu fin, unha mensaxe percorreu o teatro e tamén o corazón dos que escoitaban dende casa: “Por outros 30 anos máis de Radio Estrada!”.