Un afiche mariano de autor

El Santuario de O Corpiño presentaba esta semana el cartel que este año anunciará la romería mariana de Losón que tendrá lugar los días 23, 24 y 29 de junio. La pieza es obra del pintor lalinense Nicolás González Aller, y en ella se puede apreciar el inconfundible trazo del autor en una representación de la Virgen arropada por sus fieles.

«Esto surgió porque me llamó el rector del santuario, José Criado, y entonces yo le hice ese cartel porque yo soy un gran devoto de la Virgen de O Corpiño. Además me consta que él es un gran amante del arte», explica Nicolás. El pintor añade que «quise hacer una cosa distinta a las que ya tenía el santuario. Me basé en la procesión alrededor del templo en la que los fieles le van tocando el manto. Es una representación de la Virgen rodeado de humanos vulnerables e insignificantes ahí debajo pidiendo socorro».

Por su parte, José Criado, rector del santuario, destaca que «Nicolás es un grandísimo devoto de la Virgen de O Corpiño. Me gusta muchísimo el cartel porque está bien representada la Virgen y sobre todo los devotos que acuden a ella. También me gusta mucho como el manto de la Virgen cubre a todos sus devotos porque ella nos protege y nos atiende».

Exposición

Criado también adelanta la intención de exponer todos los carteles de la romería en el templo: «Tenemos carteles desde el año 2018 pero todavía no hemos habilitado el local donde los vamos a exponer al público. Estamos en obras en el santuario y en cuanto las terminemos buscaremos un sitio para colocar todo este patrimonio porque la gente lo quiere ver y es importante que lo vea, claro».