Rosa Ferreira recibirá un Premio Honorífico

A Estrada rende homenaxe a Rosa María Ferreira Castro co Premio Honorífico ao Labor das Mulleres , que concede o Concello da Estrada co gallo da conmemoración do 8 de marzo como Día Internacional da Muller, alentado pola ANPA Alecrín do colexio estradense do Foxo. A proposta obtivo a unanimidade do xurado encargado de fallar este galardón, que dende hai 13 anos impulsa o departamento que dirixe Amalia Goldar a través do Centro de Información á Muller (CIM).

Rosa Ferreira sumarase á nómina de mulleres da Estrada distinguidas publicamente con este premio honorífico, un recoñecemento que lle chega poucos meses despois da súa xubilación. Tras 44 anos dedicados á docencia, 23 deles como directora, a mestra recibe este galardón con emoción e agradecemento, e confesa que non esperaba para nada este premio. «A candidatura presentouse o ano pasado e non foi seleccionada, polo que non tiña idea de que se ía valorar de novo. Pilloume por sorpresa e sobrecollida pola responsabilidade de representar o labor da muller traballadora na vila, pero estou moi feliz», comenta.

A mestra recoñece a importancia deste tipo de recoñecementos, pero insiste en que hai moitas outras mulleres que traballan con ela tamén e merecen ser nomeadas. «Esta vez tocoume a min, porque ao traballar de directora era a cabeza visible, pero hai moitas mulleres que fan un labor incrible, e nós eramos un equipo, este premio tamén é de elas», engade.

Rosa Ferreira converteuse nun referente no ensino, non só polo seu traballo como mestra, senón polo seu compromiso coa igualdade e a innovación educativa. «Cando me xubilei, fixeron unha homenaxe no colexio e elaboraron un libro titulado «Palabras para Rosa», no que participaron figuras como Valentín García, Alfonso Montero ou Armando Requeixo. Ver todas as cousas marabillosas que escribiron sobre min fixo que me decatase de que todo ese traballo, feito día a día, tivo un impacto», relata emocionada.

Para ela, a educación é unha vocación. e cree firmemente que «se che gusta o que fas, non o vives como un traballo. A educación é unha profesión que che ten que gustar porque, ademais de ensinar, aprendes moitísimo cada día. Nunca deixei de aprender desde que entrei no colexio», afirma.

A mestra destaca o avance na loita pola igualdade nos centros educativos, pero cre que é un camiño no que hai que seguir traballando. «Nos colexios hai un gran esforzo por fomentar a igualdade e o empoderamento feminino. Afortunadamente, vexo que as novas xeracións, tanto homes como mulleres, están moi sensibilizadas con estes temas», sinala.

Tras toda unha vida dedicada ao ensino, a estradense decidiu tomarse un tempo para descansar e desfrutar da xubilación. «Quixen tomarme un ano sabático, sen reloxos nin preocupacións», sinala ela con tranquilidade. O evento de entrega do galardón será o próximo venres, 7 de marzo, nun acto convocado para as 20.00 horas, na Sala MOME de A Estrada.