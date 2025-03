A Estrada ya tiene a su donante de oro

El autobús de donación de sangre llegó a A Estrada como en tantas otras ocasiones, pero para Senén Campos esta visita tuvo un significado especial. A sus 70 años, este estradense pone fin a una trayectoria marcada por la generosidad y el compromiso, tras empezar hace ya 50 años en la mili a compartir su sangre de manera completamente desinteresada, «como haría cualquiera», asevera. El día de ayer, este donante veterano se sentó en uno de los asientos del vehículo para hacer la que en teoría será su última aportación, o al menos eso fue lo que nos aseguró él con una traviesa sonrisa.

La normativa impide que los mayores de 65 años continúen donando sin un certificado médico, y Senén consiguió una excepción para despedirse de una práctica que ha formado parte de su vida. «Dejar de donar me deja apenado, me gustaría seguir, pero a partir de los 65 años es obligatorio traer un certificado médico que solo tiene una validez de seis meses, por lo que tienes que ir renovando año a año», explica.

Senén Campos comenzó a donar en 1975, cuando hacía la mili en la aviación en Canarias. «No recuerdo muy bien si lo había hecho antes o no, pero si que sé que de esa fecha tengo constancia», cuenta. En aquel momento, un coronel necesitaba sangre de manera muy urgente tras sufrir un problema de salud relacionado con la presión y los efectos de pilotar un avión F5, uno de los primeros aparatos en ser capaz de romper la barrera del sonido. La situación era muy delicada, por lo que dentro del cuerpo se pidieron voluntarios, y Senén lo tuvo muy claro: «Di un paso al frente y me ofrecí sin dudarlo ni un segundo», recuerda orgulloso. Desde entonces, nunca dejó de donar. Al regresar a su A Estrada natal, siguió haciéndolo regularmente. «Siempre que pude, lo hice, y seguiría si pudiera», afirma riendo.

A lo largo de sus cinco décadas como donante, ha vivido numerosos momentos en los que fue especialmente consciente de la importancia de su gesto, pero uno de los que más recuerda con cierto pesar fue el accidente de Angrois. «Como yo ya había ido a donar recientemente, no pude volver a hacerlo en ese momento, pero saber que mi sangre ya estaba disponible para quien la necesitara fue una satisfacción», reconoce este amable vecino, que aquel momento no deseaba más que poder ayudar a los servicios de emergencias y heridos que necesitaban una transfusión.

En estos años, nunca tuvo complicaciones ni problemas al donar, pero sí que ha vivido la evolución y todos los cambios que ha ido sufriendo el proceso. «Antes era todo más rudimentario. No había este autobús ni el carné de donante. Ahora el sistema te da muchas más garantías, es todo mucho más fiable y seguro que cuando empecé a donar», comenta Campos. Hoy en día, nuestro sistema vigila la seguridad y calidad de este proceso y los controles son mucho mayores, donde los hombres pueden llegar a donar hasta un total de cuatro veces en el intervalo de un año, descansando tres meses entre extracciones; y las mujeres tres, siempre que dejen pasar dos meses entre una donación y la siguiente.

A pesar de la importancia que tienen las donaciones de sangre para el sistema sanitario, él considera que en tanto en Galicia como en el resto de España, los donantes no reciben el reconocimiento que merecen, como sí se hace en otros países de nuestra comunidad europea. «En países como Alemania, por ejemplo, los donantes son reconocidos con insignias de plata y oro dependiendo del tiempo que llevan donando. Aquí, en cambio, el reconocimiento es mínimo», lamenta.

Lo que no le sentó bien a nuestro protagonista fue el hecho de tener que reclamar su propio diploma, porque la organización responsable solo tenía registros desde 1995, aunque él había empezado muchos años antes. «Sé que empecé en la mili, y además tengo un carné que data mi primera donación en el año 1985», explica. El diploma por llevar tantos años viniendo lo tuve que pedir expresamente para poder enseñárselo a la gente y que me creyera, y así también animarlos a venir a donar».

Ahora que se ve obligado a dejar de donar, Senén Campos hace un llamamiento a todo el mundo, pero sobre todo a la población más joven, para que tomen el relevo y se animen con esta labor solidaria. «Les recomiendo que lo prueben, que vean que no pasa nada. No duele, no supone ningún riesgo y están prestando una gran ayuda para salvar vidas. Creo que la gente joven debería implicarse más», anima él.

Por otro lado, también opina que desde los organismos públicos se deberían hacer más campañas de concienciación para que la gente se acerque a donar, y que tampoco estaría mal algún pequeño gesto u homenaje hacia los donantes veteranos como él, tras casi toda una vida prestando su sangre para el que la necesite. «Hacemos esto para ayudar, pero no estaría mal que se reconociera algo el esfuerzo», señala. Tras salir del autobús, Senén Campos puso fin a 50 años de compromiso con la vida, medio siglo ayudando a desconocidos de manera altruista.