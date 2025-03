Educación asegura que el ascensor del García Barros se instalará en este año

La Asociación de Nais e Pais (Anpa) del IES Manuel García Barros reclama desde hace un tiempo la instalación del esperado ascensor para uso de personas con movilidad reducida. Esta actuación había sido prometida hace meses por la Consellería de Educación e Ciencia, aunque, pasado el tiempo, no se volvió a saber de ella.

Mientras tanto, según explican los familiares del alumnado de este centro –el único de la localidad que no cuenta con ascensor–, profesores y jóvenes con algún tipo de problema de movilidad deben forzarse a subir las escaleras o, directamente, dejar de acudir al instituto.

«Hay niños con lesiones que requieren el uso de muletas o silla de ruedas que no pueden asistir a clase porque las aulas están en los pisos superiores y no hay ascensor. Lo mismo sucede con los profesores; alguno se vio obligado a coger la baja porque le era imposible acceder al salón», comparten desde la Anpa, y añaden: «Llevan años prometiendo el ascensor, pero ni siquiera comenzaron con la licitación de las obras, así que no sabemos cuándo llegará».

Ante esta situación, esta redacción decidió consultar a la Consellería de Educación por el estado actual de las obras, a lo que el órgano de gobierno autonómico respondió: «En una visita el pasado verano se informó de este futuro proyecto y, desde entonces, se realizaron todos los trabajos técnicos necesarios para llevarlo a cabo. Esto permite que vaya a ser realidad este año».

Asimismo, Educación pone también fecha para el inicio de los trámites para la licitación: «En este momento el proyecto ya está supervisado, por lo que esperamos poder licitar en las próximas semanas».

Según explican desde la consellería, el presupuesto para esta actuación es de 179.527,14 euros. «La obra se suma al cambio de luminarias ya realizado en este centro por más de 80.000 euros, dentro del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, en el que la Xunta invierte más de 5,3 millones de euros en los centros educativos de A Estrada».

Por otra parte, si bien la Xunta asegura que el anuncio de la instalación de un ascensor en el IES Manuel García Barros se hizo en julio de 2024, la hemeroteca muestra que la primera vez en la que se mencionó este tema fue en diciembre de 2023, en una visita del conselleiro Román Rodríguez, centrada en la inversión de un millón de euros para mejoras en el CEIP Pérez Viondi. Aquí también se habló de optimizar la accesibilidad en el CEIP de O Foxo. De estas tres obras proclamadas, solo la del instituto sigue paralizada, lo que ha suscitado la inquietud entre la comunidad educativa del centro, especialmente entre los familiares del alumnado con problemas de movilidad, sean puntuales o permanentes.Con todo, y en base a las nuevas declaraciones de Educación, el montacargas sería una realidad para, al menos, el inicio del próximo año escolar.