Crespo niega injerencias en el padrón y pide actuación policial «contra las mafias»

¿Qué explicaciones tenemos que dar por el padrón, si depende del secretario municipal? Pregúntenle lo que estimen oportuno, pero él defiende que está en perfecto estado de revista. En el tema del padrón no tengo competencia». Estas fueron algunas de las manifestaciones del alcalde de Lalín, José Crespo, en el pleno de ayer en pleno debate sobre empadronamientos irregulares. Esta semana precisamente trascendió un decreto para dar de baja a 16 extranjeros, una decena de ellos registrados en la misma vivienda.

«Por este asunto ya detuvieron gente y como hay una investigación abierta, que caiga el que tenga que caer, porque yo fui el primero que vi que había unas mafias y que no se estaba actuando contra ellas; llamé a Madrid, a la policía y a la Guardia Civil. Están empeñados de que como no quiero perder los 20.000 habitantes empadrono a cuanto perro y gato hay lanzan ese mensaje porque creen que va a permeabilizar en los oídos de los lalinenses». Así prosiguió el mandatario su alegato contra las manifestaciones de PSOE y BNG sobre esta cuestión. El mandatario, por tanto, negó injerencias en el padrón municipal. Rafael Cuíña (Compromiso) dijo que actuaría con prudencia al habérselo pedido en su momento las fuerzas de seguridad. Pero Crespo insistió: «Me quieren echar ese muerto a mí y es injusto, que actúe la Guardia Civil y la Policía Nacional».

Este debate se llevó de forma paralela a la iniciativa del BNG sobre el «desmantelamiento» de la Policía Local, ahora solo con 9 agentes, pues uno de ellos asumió otras funciones. Pero el regidor no pasó por alto la posible pérdida de categoría, cuestión con la que coquetea desde hace años. Crespo no tiene dudas: Lalín bajará de los 20.000 vecinos debido a un saldo vegetativo negativo, de un nacimiento por cada tres fallecidos al año. No hay, para el primer edil, recetas mágicas contra el despoblamiento y solo los flujos migratorios y la creación de empleo pueden paliar un escenario que, dijo, tampoco le preocupa en exceso porque solo conllevaría una caída de transferencias del Estado. «Estén tranquilos, que inversiones van a seguir viniendo», apuntó, y puso a Sanxenxo como ejemplo de un concello que sin ser de primera categoría funciona en la práctica como tal.

El portavoz del gobierno, Avelino Souto, desveló que las 16 bajas del padrón por inscripción indebida habían sido gestionadas por el dueño del piso al que supuestamente iban a vivir estos migrantes. «Lo que dijo es gravísimo; a los vecinos les dicen que no pueden decirles nada por la ley de protección de datos», exclamó el portavoz del BNG, Francisco Vilariño. Souto replicó que se había informado con personal del padrón sobre el decreto y que incluso pidió al secretario si podía realizar estas manifestaciones en el pleno.

Volviendo a la agrupación policial, el gobierno desestimó la petición del BNG de comparecencia del alcalde. Vilariño reiteró que los tres agentes de las plazas que se acaban de convocar no tomarán posesión hasta finales de 2026 y que no será posibles más convocatorias a medio plazo. El alcalde admitió que la plantilla es escasa, pero dijo que hubo muchas jubilaciones y que tratará de ampliar este cuerpo.

Señalización

También por unanimidad fue aprobada la moción del PSOE sobre la renovación de la señalización de lugares o bienes patrimoniales y turísticos del municipio. El mandatario aseguró que esta medida figuraba en su programa electoral y que de hecho se había cuantificado en 1 millón de euros su coste en el pasado mandato, cifra que se iría hasta el millón y medio. Para materializarlo se buscará financiación externa.

Aprobación de las expropiaciones de los terrenos para el área deportiva anexa al Arena

Con los votos favorables de gobierno y Compromiso fue aprobado de manera definitiva el expediente de expropiación forzosa por tasación conjunta de los terrenos anexos al Arena en el se habilitará una zona deportiva. Mientras el gobierno defendió que siempre hubo voluntad negociadora con los propietarios, socialistas y nacionalistas acusaron al ejecutivo de «pisotear sus derechos». El edil de Urbanismo, Pablo Areán, concretó que seis de las 19 alegaciones fueron estimadas, algunas referidas a inclusión de bienes en fincas, cuestión que incrementaba en 3.400 euros el coste de la obtención de las fincas, balance que finalmente se va hasta los 235.278 euros. Vilariño cuestionó que el Concello valorase el coste de los predios a 5,13 euros/metro cuadrado cuando los afectados consideraban justos 27,18 euros. La vía judicial es, para el nacionalista, una realidad que se asoma y que podría demorar este proyecto o incluso tumbarlo, poniendo como ejemplo lo que aconteció con el parking Europa, cuestión compartida por la portavoz socialista, Alba Forno, mientras que Compromiso no intervino en este punto. El alcalde aseguró que las negociaciones iniciales se prolongaron durante casi tres años, hasta que se percató que esta vía era imposible por las cuantías que pedían los propietarios y por tanto se tomó la salida expropiaroria. «No podemos pagar lo que queramos, el Concello necesita un informe técnico», dijo, y aseguró que si la ley no se lo impidiese estaría dispuesto a incrementar las valoraciones para llegar a un acuerdo con los afectados y evitar la intervención del Tribunal del Justiprecio. Sería, al estas alturas, el mal menor, pues no se descarta un contencioso. Incluso bromeó con la posibilidad de que Vilariño y Forno presidiesen una «comisión negociadora» cuando surgiesen otros hipotéticos casos de necesidad de obtención de suelo para habilitar un equipamiento o una nueva infraestructura.

Acuerdo unánime para reactivar la Mancomunidade

El gobierno local sacó adelante por unanimidad una moción con la que exige al Estado que libere a los ayuntamientos del corsé que les impide destinar los remanentes a inversión. Teresa Varela (Compromiso) recordó como el cuatripartito había padecido las reglas fiscales y de qué manera había sido atacado por el PP en la oposición por su «incapacidad gestora» para gastar los recursos públicos. Que el Concello tenga las manos libres es clave para poder asumir su aportación a los proyectos europeos que acaban de ser presentados. Compromiso defendió la conveniencia de reactivar la Mancomunidade Terras de Deza, iniciativa defendida por Cuíña que logró el respaldo de las demás fuerzas. Incluso planteó que Agolada y Dozón regresasen a este organismo, cuestión que el alcalde emplazó para más adelante, y condicionada un mecanismo legal que fuerce a todos los municipios a a asumir sus cuotas. Crespo aseguró que con Silleda, Vila de Cruces y Rodeiro se camina hacia la reactivación de la mancomunidad, que en marzo contará con un segundo equipo de obras; uno para Lalín y otro para el resto de los concellos, una vez que la administración de la capital dezana aporta maquinaria propia. La asunción de más competencias y servicios es algo que el alcalde ve factible por la comunión que existe entre los mandatarios de los ayuntamientos miembros.