San María de Sacos honra a Santo Anxo da Garda e San Lorenzo

A parroquia de San María de Sacos acolle os días 1 e 2 de marzo as festas na honra do Santo Anxo da Garda e San Lorenzo. O programa festivo comezará o sábado día 1 con misas ás 17.00 e 18.00 horas e pasarrúas a cargo do grupo de gaitas Os Abrentes de Cerdedo. Á noite será a verbena, con actuacións de Finisterre e Explosión. O domingo haberá misas cada hora a partir das 10 da mañá sendo a solemne ás 13 horas.