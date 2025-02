Un requerimiento policial precipitó las últimas bajas del padrón de Lalín

El portavoz del gobierno lalinense, Avelino Souto, avala el funcionamiento del padrón municipal y asegura que «se ajusta en su totalidad a lo que dice la ley sobre empadronamientos y los requerimientos que son necesarios». Replica así a la denuncia pública del PSOE sobre las últimas bajas en el censo por inscripciones irregulares y lamenta que los socialistas «vuelvan a actuar como primera línea de defensa del del subdelegado del gobierno y del Gobierno de España en vez de defender los intereses de Lalín».

Souto insiste en que la ciudadanía demanda seguridad en las calles y que la subdelegación dote a Lalín «de los medios necesarios para garantizarla, algo que se niega a hacer». Al tiempo, tilda de «lamentable» que una vez que se probó «la existencia de una mafia que traía gente de fuera para Lalín de forma irregular» el PSOE local «siga queriendo desviar la atención hacia una tramitación administrativa que se ajusta a la ley en vez de admitir que el problema lo tiene Extranjería y el Gobierno de España por no haber controlado las mafias que se mueven en el país». El concejal Aduce que lana denuncia pública de lana formación de Alba Forno «es la mejor muestra de que las soluciones las tiene que poner la subdelegación y ponerse a trabajar para encontrar las posibles irregularidades de residencia en nuestro país, que son de su competencia.». Indica además que las últimas bajas en el padrón, tramitadas por el ayuntamiento, son el resultado de un expediente abierto por la Unidad Central de Redes de Extranjería y Fronteras del Gobierno del Estado del pasado día 10 de enero que solicita información y notificaciones sobre media docena de personas a raíz de un juicio. Tras ese requerimiento e inicio del proceso, es cuando la Policía Local, la raíz de la solicitud de esta Unidad de Extranjería, actúa e investiga la localización de estas personas para proceder a su notificación conforme a los datos del padrón, de los que también dispone y puede cotejar el departamento de la subdelegación del gobierno. Esta actuación, dice, fue la que motivó la apertura del expediente de anulación del empadronamiento de las personas implicadas en el expediente. Aunque la actuación la ejecuta la Policía Local, lo hace por un requerimiento del Gobierno central, un proceso igual que en su día se hizo con los tres detenidos, «que aún colaborando con los agentes municipales y siendo clave en el proceso, obedece a un proceso de investigación que tiene que llevar a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». Incide en que las actuaciones del departamento de Extranjería son claves ya que son los que tienen las herramientas, la información y la potestad para abrir investigaciones, solicitar actuaciones y contrastar datos entre las distintas bases de datos del Estado que permitan revelar situaciones que no se ajustan al requerido”.

El gobierno local vuelve a pedir al PSOE «que deje de actuar como cortina de humo, tanto en público como en privado, en el que se dedican a intoxicar echándole la culpa al gobierno de Lalín, para cubrir al gobierno del Estado, y que sean responsables con los lalinense pidiéndoles a los suyos que abandonen la política de confrontación y se pongan a trabajar en la seguridad de los lalinenses».

A Souto le resulta «muy curioso» que justamente el PSOE cuestione este expediente, pero se fijase en las decenas que se tramitan a lo largo de todo el año. «Actúa de manera coordinada con quien conocía la identidad de estas personas para que la usasen contra del gobierno de Lalín en la desesperada pelea por echarnos encima un problema que solo es del gobierno del Estado y más en concreto de la subdelegación». Por último, el ejecutivo de José Crespo demanda «lealtad» con los lalinenses y con el gobierno local para solucionar este problema y que exija a sus compañeros de Pontevedra todos los medios para encontrar soluciones y no que se conviertan en la herramienta para intentar culpar a quien no es el responsable, «como llevan haciendo meses».

Ariadna Fernández: «Es una competencia municipal y el gobierno local es el responsable»

Ariadna Fernández en una comisión del Parlamento de Galicia. / Cedida

La concejala y diputada autonómica del BNG Ariadna Fernández valora el decreto de la Alcaldía para dar de baja a varias personas migrantes en el padrón por inclusión indebida. En la cámara autonómica, la lalinense indicó que el padrón «es una competencia municipal exclusivamente, por lo que el gobierno local es el responsable del mal hacer». Su intervención coincidió con un debate el pasado jueves en comisión donde se trataban asuntos sobre políticas de empleo para los migrantes. Acusó al PP de «votar que no en Madrid cuando se les habla de regularizar la inmigración para que estas personas puedan tener una oportunidad, pero hay casos como el de Lalín, donde conviene que se empadronen para tratar de no bajar de los 20.000 habitantes y se abre la mano en el trámite». Alega, en este sentido, que estas cuestiones son denunciadas por el BNG en el municipio desde hace meses, «son que la corporación dé explicaciones». Según Fernández, el partido que gobierna Galicia «sigue su hoja de ruta habitual, diciendo una cosa aquí y otra en Madrid» y añade que el elevado número de solicitudes de residencia en Lalín puso sobreaviso a las autoridades hace meses de la posible irregularidad en el empadronamiento, comenzando una investigación en la que incluso se dieron casos de detenciones, mientras el ejecutivo local no dieron ningún tipo de explicación sobre el problema, ni en la localidad ni tampoco en sede parlamentaria, si bien estima que están a tiempo de hacerlo, si lo que verdaderamente quieren es dar imagen de responsabilidad y transparencia, que sería lo lógico en un gobierno serio», concluye.