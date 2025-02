Pena: «La igualdad no se decreta, se construye»

«La igualdad no se decreta, se construye día a día. Si una joven no puede caminar tranquila por su pueblo, si se le cuestiona como viste o normaliza relaciones de control, significa que no hemos hecho bien nuestro trabajo». Así se pronunció ayer la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, en el foro de la Fegamp sobre políticas locales de igualdad, en donde destacó la responsabilidad de los concellos en la lucha contra la violencia de género y en la construcción de un futuro más justo para la juventud.

La regidora advirtió del peligro de tratar la igualdad como un trámite o una acción puntual en fechas conmemorativas. «Si utilizamos las políticas de igualdad simplemente para cubrir el expediente, estaremos errando y dañando a muchas generaciones futuras», dijo. También alertó del avance de los mensajes negacionistas de la violencia machista.