Tras os pasos de Rosalía

O 23 de febreiro de 1837 nacía nunha vivenda do Camiño Novo –hoxe Concello de Santiago, pero daquela de Conxo– unha nena á que bautizaron como María Rosalía Rita de Castro, que se convertiría na máis grande creadora das letras galegas. Por iso, cada 23 de febreiro se conmemora en Galicia o Día de Rosalía, con actividades na práctica totalidade dos centros educativos. É o caso do IES Pintor Colmeiro, de Silleda, que onte seguiu os pasos da autora de Cantares Gallegos ou Follas Novas ata os seus lugares vitais.

A saída a Santiago e Padrón, na que tomou parte o alumnado de primeiro da ESO, viña culminar as celebracións do 188º aniversario de Rosalía de Castro, que arrancaran o luns coa interpretación da súa Alborada no propio instituto. Logo de traballar durante a semana na aula, onte foron percorrer os lugares de Santiago ligados á autora, explica a profesora de galego Edith Pazó. Estiveron na Praza do Obradoiro, diante do Hostal dos Reis Católicos, entón Hospital Real, no que se bautizou.

Tras un pequeno recorrido pola zona vella compostelana, acudiron ao Museo do Pobo Galego, que visitaron en grupos, participando en ximcanas de preguntas para ir descubrindo distintos aspectos da etnografía galega, indica Pazó. Posteriormente, fixeron unha visita ao Panteón dos Galegos Ilustres e, tal como tiñan programado, interpretaron alí a cantiga que Curros Enríquez lle dedicou polo seu pasamento, co título de A Rosalía, aínda que é máis coñecida polos seus versos iniciais: Do mar pola orela mireina pasar.

Logo de xantar, a comitiva regresou ao autobús para dirixirse a Padrón e coñecer a casa de Rosalía, que moitos xa visitaran na primaria. Tamén fixeron «un percorrido cunha serie de preguntiñas para obter algúns datos que nos permitan saber máis dela», sinala Edith Pazó, unha das docentes participantes na saída.