O músico de Braga, Jaime Silva, que tamén é o presidente e organizador do Festival Cultural Convergências Portugal Galiza, actuará mañá xunto ao seu grupo, Canto D’Aquí, ás 20.30 horas no Teatro Principal, en colaboración ca cantante galega Iria Estévez. Este concerto tributo homenaxea a dúas figuras moi importantes da cultura galaico-portuguesa, como son a poeta Rosalía de Castro e o cantautor José Afonso.

Canto D’Aqui colabora con Iria Estévez neste concerto. O grupo leva décadas reivindicando a música tradicional portuguesa. Como definiría o proxecto de Convergências ?

O proxecto naceu como unha homenaxe a Rosalía de Castro e José Afonso, coincidindo coa data de falecemento de Afonso e o aniversario do nacemento de Rosalía. Dende aquela, foi medrando ano tras ano ata chegar a esta décimo primeira edición, consolidándose con máis forza e proxección. A Estrada xa leva cinco anos participando de maneira continua.

E no caso de Canto D’Aqui, como definiría ese proxecto?

Somos un grupo que busca tender pontes entre Galiza e Portugal a través da música. No fondo, somos o mesmo pobo, separados por un río que en realidade nos une. Compartimos costumes, lingua, cultura, e estamos bañados polo mesmo mar e tamén polo mesmo ceo.

Que importancia ten para vostedes a conexión entre a música e a identidade cultural de Galiza e Portugal?

As semellanzas entre as nosas culturas son evidentes, e non hai barreiras que nos separen, nin a lingua, nin a «raia seca». Hai unha ilusión que nos une, e eu creo que é moito máis que unha ilusión, é un propósito, é unha forma de estar. Porque as Convergências é un proxecto que son mans que se unen ao son da música sobre o encanto da poesía. A nosa unión é máis ca unha ilusión, é unha realidade.

Como foi a orixe de Convergências?

O festival naceu hai sete anos, no 2018, nunha conversa entre Uxía e máis eu na Fundación Rosalía de Castro en Padrón, nun acto no que Uxía ofrecía unha homenaxe á poeta.

José Afonso e Rosalía de Castro son figuras fundamentais nas nosas culturas. Como flúen as súas obras neste concerto?

Son moi semellantes. José Afonso preocupábase polos máis humildes e loitaba contra as inxustizas, os mesmos temas que tratou Rosalía na súa obra. Son dous faros cun pensamento idéntico.

Se estas figuras puidesen asistir a este concerto, que cre que dirían?

Estou seguro de que pedirían que o Teatro Principal da Estrada esgotase todas as localidades, como seguro fará (rise).