Lalín organizará o luns na carpa unha festa infantil de Entroido

Lalín está metido de cheo no Entroido e o Concello presentou onte os principais actos deste ano, moitos deles nos que colabora aínda que sexan organizados por asociaciónss ou negocios.

A asociación cultural O Naranxo recupera hoxe (pola noite) os cantos de cego e haberá repaso á actualidade do ano coas coplas, que xa non se cantarán mañá sábado. Tamén na tarde de hoxe (18.00) haberá unha chocolatada das ‘señoritas’ no centro comercial Pontiñas, en colaboración con Aspadeza.

Mañá a programación abrirase ás 12.00 horas co Vermú das Señoritas diante do café Camilo coa Bendición do Santo Torrisco. Ás 12.30 actuará Pachi Show, por iniciativa de O Asubío e Currás. Xa pola tarde, a partir das 17.30 actuará a Charanga Mekanika na Praza da Igrexa e as 20.00 Djs.

Ás 13.00 horas terá lugar no museo a exposición colectiva da XIII EmporcARTE na lembranza de Meijomence e Alexandro, a posterior Ofrenda ao Porco e o Cocido das Artes no que participarán preto dun cento de comensais. Un total 50 artistas participarán nesta mostra: Eduardo Meijomence; Alexandro; Paco Pestana; Soledad Penalta; Ruth Lodeiro; Quintana Martelo; Diego de Giráldez; Lo-marti; Tareixa Taboada; Acisclo Manzano; Paio; Isabel Alonso; Abel Barandela; Ehlaba: Nicolás González Aller; Ricardo Ferreiro; Xan Paz; Mitra; O Vila; Mariña Paz; Jesús Otero; Carmen Payo; Aitana Iglesias; Noa Blanco; Marisa Miguélez; Iria Eijo Martínez; Olalla Garra; J. Luis Abeledo Bibí; Carlos Santos; Adrián Penido; José Antonio Fondevila; Carmen Senande Pazos; Ángel Utrera; Ana Dobarro; Shui Long Xue Bao; Gloria Alonso; Chelo Rodríguez; Alfonso Santomé; Javier Hita; Juan Liñares; José Antonio Santomé; María Gandásegui; Sé Senande; Mercedes Paz; Tito Rodríguez ; Toño Lorenzo Guisado; Daniel Méndez Piñón; Xosé Poldras; Nolo Suárez e Deiviz Kostoya.

O domingo ás 17.00 horas arrancará o Entroido da Cacharela e o luns terá lugar a Festa do Entroido para a cativada na carpa do Cocido, que abrirá ás 16.30 horas. Haberá inchables, música, obradoiros de máscaras e maquillaxe e ás 17.30 h o espectáculo de circo con Asacocirco Show. O martes, ás 12.00 terá lugar un pasarrúas de Cabezudos acompañados do grupo Repenicando e pola tarde será o concurso de disfraces no centro comercial Pontiñas.