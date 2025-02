Errores burocráticos dejan a ganaderos fuera de las listas para ayudas por EHE

El sector ganadero gestiona estos días la creciente polémica en torno a las compensaciones económicas de la Xunta de Galicia para las explotaciones afectadas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE). Según manifiestan desde este gremio, muchos de los ganaderos que contabilizaron casos de la conocida comúnmente como enfermedad del mosquito han quedado excluidos de las listas provisionales pese a haber presentado la solicitud en tiempo y forma. A mayores, también se observan errores en las que sí han sido admitidas y figuran en el listaje. Así lo confirman también desde la oficina del Sindicato Labrego de Lalín, que gestiona las alegaciones de empresarios de la ganadería tanto en la capital dezana como en el resto de concellos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes.

El primer caso de EHE de la zona se registró en una explotación de Agolada el en agosto del pasado año. Para finales de septiembre los casos se habían multiplicado y extendido por todos los concellos de la contorna. Muchos de los ganaderos sometían a las reses enfermas a analíticas que ayudasen a confirmar el diagnóstico, aunque otros no tuvieron esta precaución. Esta es la primera problemática con la que se encuentran agora entidades como el Sindicato Labrego: «Hay muchos afectados que pudieron solicitar las ayudas económicas por no contar con la analítica que se requería para probar el contagio». «No obstante, este no es el único inconveniente que nos estamos encontrando, ya que incluso la gente que sí presentó toda la documentación requerida en el plazo establecido ha quedado fuera de las listas provisionales, o ha entrado pero no figuran los dañor reales, por lo que la cantidad a percibir es inferior a la que competería», expone el personal de la oficina lalinense.

Por este motivo, estos días se están presentando numerosas alegaciones, y desde la formación sindical esperan que se subsanen los errores pertinentes de cara a la publicación de los listados definitivos. «Nosotros estamos gestionando unas cincuenta en el total de las comarcas, pero nos consta que hay más casos. Algunos lo hacen por su cuenta y otros van directamente a la oficina agraria», apuntan. Esto serían simplemente los casos que pueden alegar, ya que, como se mencionaba anteriormente, hay muchos que por no contar con las pruebas veterinarias pertinentes, no tendrán derecho a recibir la prestación.

En general, entre el sector ganadero existe una gran frustración, y aseguran que no ha habido la comunicación suficiente para la gestión de esta epidemia, si bien no se conoce la cifra exacta de casos en las comarcas, habría afectado a un 70% de las explotaciones locales.

El plazo para presentar las alegaciones vence hoy, y desde la extensión comarcal del Sindicato labrego las sensaciones son optimistas: «Hay motivos para pensar que en los listados definitivos se solventarán muchos de los problemas que nos hemos encontrado en los provisionales, y que se incorporen aquellos casos que se dejaron fuera pero que reunían las características para optar a las ayudas».

En cuanto al motivo detrás de esta problemática, la entidad sindical desconoce las razones, aunque sospecha que puede estar relacionada con la falta de tiempo y preparación: «Todo el tema de las ayudas se gestionó demasiado rápido, por lo que es posible que no hubiese tiempo para revisar los casos como corresponde».

En Galicia, hasta septiembre de 2024, se registraron 1.271 explotaciones afectadas, con 3.053 animales contagiados y 374 muertes confirmadas. Para mitigar las pérdidas económicas derivadas de la EHE, la Xunta, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, destinó más de 5,6 millones de euros en ayudas directas a las explotaciones afectadas. Estas subvenciones cubren indemnizaciones por la muerte de animales, con importes que varían entre 400 y 1.600 euros según la edad del bovino, así como compensaciones para tratamientos veterinarios y desinsectación de instalaciones. La tramitación se diseñó para ser ágil y reducir la carga burocrática. Sin embargo, desde organizaciones como Sindicato Labrego ya advertían de la problemática de los primeros casos, que por falta de información podrían quedarse sin ayuda.

