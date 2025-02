Os Xenerais da Bandeira estrean traxe

Os Xenerais da Bandeira estrearán novo traxe e novos personaxes esta fin de semana. As presentacións tiveron lugar na asemblea da asociación, na que se renovou a directiva: Alberto López volve encabezar a lista como presidente; Alberto García é o vicepresidente; Diego Cangas, o tesoureiro; e Mario Rodríguez, o secretario.

Durante a reunión ,celebrada o martes á tardiña, presentouse o novo traxe dos xenerais, de cor azul. Foi confeccionado pola modista estradense Susana García, herdeira do legado do xastre Luis Montáns. Tamén se informou da creación de dous novos personaxes entroideiros: o Meco Pallote da Bandeira e a Moira do San Blas

O Meco, que se colgou o luns na praza Juan Salgueiro, presenta unha orde de vestiario distinta cada día. Logo da súa misteriosa desaparición, o martes á noite, organizouse unha gincana para atopalo seguindo pistas pola vila.

Asociada á lenda das parcas, a Moira habita na fonte do San Blas. Dona da temporalidade a través das súas cordas da liña temporal, vela pola seguridade dos xenerais da Bandeira ante as invasións. Porén, tras un encontronazo, Xenerais e Moira citaranse o venres no acto de inicio de entroido. A Moira deberá perdoar a ofensa dos Xenerais e permitir a festa.

Noutros puntos da reunión, os Xenerais da Bandeira presentaron o seu cartel para o 2025, onde se repartirán premios por valor de máis de 2.200 euros. O venres tamen se realizará na praza Juan Salgueiro unha recollida solidaria de alimentos non perecedeiros, e os doantes serán gratificados con filloas con chourizo.

Asimesmo, na asemblea refrendouse a nova dirección cultural da asociación: a aposta pola Escola de Xenerais, na que forman aos nenos e nenas en materia de lírica e posta en escea, así como na cultura xeral do entroido galego. Parte da primeira promoción protagonizará un alto infantil este sábado.