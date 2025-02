«Estar na cabeza dun adolescente é como vivir nunha casa en reformas»

Laura Campos Suárez (40), é unha pedagoga e asesora educativa que imparte hoxe unha charla dentro do programa Escola de Familias do IES Antón Losada Diéguez de A Estrada, ás 19.00 horas. O acto terá lugar nas instalacións do centro, baixo o título «Aprendemos a falar cos adolescentes». Campos conta cunha dilatada traxectoria traballando en intervencións coa rapazada, dende infantil a adolescentes. Por iso, coñece de primeira man as vicisitudes de educar aos máis novos. Sobre isto conversa connosco nas seguintes liñas.

-¿Cambiou moito o xeito de comunicarse cos mozos desde que comezou a traballar en intervencións nestas idades?

-Desde logo. Houbo un gran cambio social. É dicir, xa non criamos como se criaba hai un tempo. Agora partimos máis da empatía e o desenvolvemento de habilidades sociais e emocionais. Porén, fáltannos moitos referentes. Eu sempre poño o exemplo do carné de conducir. Podes saber a teoría, pero o que precisas para aprender realmente é coller o volante e poñerte a manexar o coche.

-Se tivese que establecer os tres parámetros deste cambio, ¿cales serían?

-O prioritario sería a velocidade á que vivimos. Tamén a maneira na que están construídas as familias, e o xeito que temos de relacionarnos. Para profundizar en todos os puntos diría, evidentemente, imos moito máis rápido que antes, todo acontece a unha velocidade vertixinosa. Por outra banda, mentres antes era habitual criar cunha gran rede de apoio, tendo aos proxenitores, avós e demais familia preto, na actualidade estamos máis illados. Isto leva ao terceiro punto, que é que xa non nos relacionamos do mesmo xeito. Mentres que noutrora existía un forte sentimento de comunidade, hoxe por hoxe somos máis individualistas. Neste apartado entrarían tamén fenómenos como a aparición das novas tecnoloxías.

-Dicía que agora búscase a crianza dende a empatía. ¿En que consiste isto?

-Digamos que agora somos máis conscientes de como impacta o que nos facemos nas persoas que estamos criando. Puxémolas tamén máis no centro da nosa vida. Todo se reduce á maneira de buscar formar o individuo e a través del, a cidadanía. Xa non importa tanto o contido, senón que prima o desenvolvemento persoal, que sexan mozos autónomos, con boa saúde mental. Para búscase, dende o respecto e a comunicación, inculcar os valores que consigan, en última instancia, unha mellor convivencia.

-Existe aínda a crenza de que a boa educación vai ligada á man dura. ¿Que lle diría aos que opinan deste xeito?

-Efectivamente, pénsase que unha crianza desde a empatía vai levar á libertinaxe absoluta. Isto é un erro. Por suposto que hai límites e normas. Do que se trata, basicamente, é criar desde o respecto ao outro. Ao igual que nun traballo, non queremos que nos maltraten pero tampouco libre albedrío. Pódense dar pautas, unha folla de ruta a seguir, sendo amable, e non desde un lugar agresivo ou violento. Para iso precisamos ferramentas. Disto imos falar na charla de hoxe, pero enfocados na etapa da adolescencia.

-¿Segue sendo difícil comunicarse con adolescentes?

-Si que o é. Eu sempre digo que estar na cabeza dun adolescente é como vivir nunha casa en reformas, non sabes onde está nada (risas). O principal reto é a novidade. Este é o primeiro grupo en adquirir todas as correntes que existen, o que nos leva á diferenza xeneracional. Nós debemos buscar un xeito de achegarnos. Porén, penso que ao longo dos anos foise creando unha boa canle de comunicación, e agora están moito máis abertos a nós que antes. Na miña xeración, por exemplo, o que se buscaba era ocultalo todo. Mentres que hoxe en día os mozos acoden máis a nós, buscan aconsellarse e comparten o que lles preocupa.

-Para rematar, ¿que opina de iniciativas como a Escola de Familias do Antón Losada?

-A min encántanme. Cada vez que participo en encontros deste tipo valoro moito o debate que se crea. É importante que sexamos conscientes de que docentes e familias camiñamos na mesma dirección. Ambos buscamos unicamente o mellor para os mozos e mozas. Ás veces custa que cale esta mensaxe, xa que nos últimos tempos parece que existe unha parede entre as familias e o centro. Para min, o ideal sería que pais e nais se apoiasen máis na figura do docente, e que o centro se abrise máis a eles. A comunicación entre as dúas partes é crucial para a educación dos máis novos, que é o que máis nos importa.

