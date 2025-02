Lalín ajustará los proyectos de la Edil a la financiación obtenida

El Concello de Lalín remitió anteayer al ministerio los proyectos que aspiran la obtención de fondos europeos dentro la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDIL), actuaciones que totalizarían inversiones por un montante de 15 millones de euros. El gobierno municipal se fue al tope de dinero que permite la normativa para ayuntamientos de esta categoría, todavía desconociendo si dispondrá de este importe o una cuantía inferior.

Con la resolución de las peticiones todavía por resolver, el alcalde, José Crespo, precisa que se fue a una propuesta de máximos precisamente para ser ambiciosos y tratar de materializar las actuaciones que en casos ya cuentan con proyectos técnicos rematados. Ahora bien, el regidor recuerda que para todas las administraciones públicas gallegas que concurren a esta financiación europea hay un tope de 230 millones (incluida la parte de cofinanciación que corresponde a los solicitantes) y por eso pueden darse varios escenarios: que Lalín reciba los 15 millones, la mitad o menos. Si el ministerio resolviese la concesión económica de mayor cuantía, admite Crespo, es posible que el Concello no tuviese suficiente fuelle para hacer frente a su parte, recordemos, de un mínimo del 40 por ciento del importe absoluto, porcentaje que podría irse al 50. En el mejor de los casos estamos hablando de que las arcas municipales deberían aportar 6 millones de euros para completar los 15.

¿Qué alternativas maneja el grupo de gobierno? Si llevasen los 15 millones y, para no comprometer la situación financiera del ayuntamiento, se optaría por priorizar aquellos proyectos más urgentes, renunciando a otros. Crespo señala que la parte económica que se descarga en los concellos es importante y por eso, sin ir más lejos, A Estrada presentó proyectos por 10 millones o Pontevedra, con una mayor capacidad financiera, solo 20. De todas formas estamos ante previsiones o futuribles que no se constatarán hasta que el ayuntamiento reciba la notificación ministerial sobre la concesión o no de los fondos europeos previstos para acometer acciones de mejora contemplados en el PAI (Plan de Actuación Integrado recogido en la Agenda Urbana.

Otra de los imponderables por el momento es saber qué va a pasar con los remanentes, pues los ayuntamientos no saben por el momento si el Gobierno de España les dejará las manos libres o no para emplearlos en lo que estimen oportuno. En caso afirmativo, dice Crespo, no debería haber problemas para asumir 6 millones para el EDIL.

En el diseño de estas actuaciones se incluyeron rehabilitación del auditorio de Vilatuxe y los centros sociales de Botos y Cercio. También la regeneración de espacios públicos como la zona polivalente de Goiás, la plaza del auditorio de Muimenta y la senda peatonal de Prado. La humanización del entorno de la Praza de Abastos, además del propio edificio, la recuperación y la puesta en valor del castro de Donramiro o la conexión de O Regueiriño con la rúa Colón y el Km 0, además del desarrollo de la Gran Praza.