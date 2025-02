Juanito volve ao entroido de Silleda

Cando no ano 2023 un grupo de veciñas e veciños de Silleda decidiron sentar diante dunha folla en branco para lle dar un novo pulo ao entroido da vila, apostaron pola creación dunha figura que co tempo puidese chegar a converterse en símbolo da localidade, no canto de mirar de recuperar figuras tradicionais, como podían ser os xenerais, xa consolidados noutras vilas e concellos da comarca. En 2025, as creadoras do Domingo de Baldréus pensaron que era tempo de botar a vista atrás e recuperar unha figura que foi sobranceira no entroido silledense, a de Juanito.

Foi Alfredo Abeledo quen os puxo na pista do que deu en chamar «o primeiro Baldréu de Silleda» e que non era outro que Juanito Campa Muñiz. Unha vez que saltou a lebre só era cuestión de tirar do fío e buscar a máxima información posible, tanto gráfica coma oral, entre a veciñanza de máis idade da vila, indica Xosé Filloy, presidente de SIC Iniciativas Culturais. Xa pasaron moitos anos desde o pasamento de Juanito e, loxicamente, cada vez quedan menos persoas que teñan un recordo claro do entroido dos anos 50 do século pasado, pero aínda vai quedando xente que recorda con cariño a este personaxe singular.

«Botaba os seis meses anteriores ao entroido pensando nel e os seis meses posteriores pensando en como fóra o anterior», afirma Luís do Foxo, unha das persoas que con máis nitidez o recorda. «Se non estaba Juanito, non había entroido en Silleda», engade.

Juan Campa Muñiz, cun dos seus sombreiros carnavaleiros. / FdV

Do que non hai dúbida é de que todas as persoas preguntadas esbozan un sorriso ao ver as súas fotos e recordar, sempre con cariño, esta figura entroideira. «A verdade é que foi todo un achado chegarmos a unha figura da que case ninguén falaba e descubrirmos como, unha vez que sacas o seu nome, empezan a agromar os recordos, sobre todo dos seus sombreiros!», apunta Filloy, principal colleitador de todo o relativo a Juanito. E é que, se algo había característico nas súas vestimentas, era o barroquismo dos seus chapeus, recargados con todo canto material ía colleitando durante o ano. «El mesmo dicía que o seu sombreiro chegaba a pesar sete quilos!», recorda Chucho, outra desas persoas que con tanto cariño recordan o pasado de Silleda e as súas xentes.

As pandillas e as familias de Silleda esperaban cada ano a Juanito, case sempre para enredar e bromear con el, tal e como relata Luís: «‘Todo moi ben, os cabezudos e todo o demais moi ben pero... falta Juanito este ano!’, dicían, facéndolle ver que non o recoñecían. El facía entón un xesto levantando o sombreiro, amosando a cara e dicindo: ‘Son eu, son Juanito, pero non lle digades nada a ninguén!’». Outra veciña, Lala, engade que «el sempre esperaba á saída da misa, subía ao Castromil e saltaba para abaixo. Despois pedía que lle botasen Tintodoro, o antiséptico da época para curar as feridas».

No que se refire á recollida das fotos da época, foron poucas as que se puideron atopar, subliña Filloy. A primeira delas, a que puxo aos Baldréus na senda de Juanito, era unha de grupo tomada na Avenida do Parque, na que se lle podía ver posando con varias mozas da vila, unha instantánea que forma parte da valiosa colección de fotos que posúe a Asociación Amigos de Silleda e que xenerosamente cedeu a SIC. Tamén neste sentido foi fundamental a colaboración de José e María Luísa Tábora, que pola súa idade apenas gardan recordos de Juanito (el vivía nunha casiña que formaba parte da vivenda familiar), pero que si que puideron aportar unhas fotografías nas que se aprecia perfectamente esa maneira tan particular de entroidar que tiña. Aínda con tan contado material gráfico, desde SIC Iniciativas Culturais confían en que o feito de dar a coñecer, ou recordar, a Juanito poida dar en que aparezan máis testemuñas que axuden a seguir conformando este personaxe en vindeiros entroidos.

Venres Sombreireiro

Para darlle forma á presentación de Juanito, os Baldréus de Silleda pensaron en revestir este acto tan importante coas mellores galas, pasadas pola peneira do entroido e, sobre todo, co sombreiro coma peza obrigatoria dese dress code trapalleiro. Por iso, animan a toda a veciñanza a acudiren este venres, ás 9 da noite, ao cruce das rúas Trasdeza e Progreso, na esquina da Confitería Tábora, cos seus chapeus máis tolos e os seus traxes de etiqueta entroideira. O acto, amais de servir como presentación oficial do personaxe de Juanito, culminará coa inauguración dun mural dedicado a el, como non podía ser doutro xeito. Desde alí convidan aos asistentes a unírense aos Canabares de ECOS, que a ritmo de charanga visitarán os locais hostaleiros asociados a modo de disparo de saída do Entroido 2025 na capital de Trasdeza.

E isto só será o principio. Ninguén esquece xa a estas alturas que O Domingo de Entroido iso de ir a Silleda xa nin se pregunta! O Domingo de Baldréus, por suposto.