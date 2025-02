«Todas e todos somos inmigrantes»

O alumnado estranxeiro matriculado en Galicia, na educación non universitaria, ascende a máis de 23.700 estudantes, segundo os últimos datos. O IES Ramón Mª Aller Ulloa de Lalín non é alleo a este fluxo migratorio e conta nas súas aulas con alumnado de moi diversas nacionalidades: Colombia, Venezuela, Portugal, Costa de Marfil, Paraguai, Cuba, Brasil, Chile, Arxelia, Pakistán, Marrocos e China. Por iso, a fin de favorecer a súa integración, este curso púxose en marcha un proxecto interdisciplinar no que participan os departamentos de Lingua Galega, Lingua Castelá, Matemáticas, Música e Artes Plásticas para abordar esta realidade e facelo, ademais, en clave de xénero, baixo o título de Mulleres na diáspora. O principal obxectivo é fomentar a comprensión, a tolerancia e o respecto cara o fenómeno migrante así coma o rexeitamento e eliminación de estereotipos ou calquera outro tipo de discriminación dirixida ás persoas procedentes doutros países, explican desde o centro educativo.

Un grupo de rapaces mira a mostra. / Bernabé

As actividades da primeira parte do proxecto estiveron encamiñadas á «recuperación da memoria» a través do estudo e análise do que ten sido a realidade emigratoria galega: as súas causas e motivacións, as súas consecuencias, as duras condicións nas que se producían eses movementos de poboación e o «invisible, pero trascendental, papel da muller». «Tratouse de analizar un dos trazos máis definitorios da sociedade galega dos últimos douscentos anos, con evidentes pegadas en múltiples expresións artísticas non só na literatura, tamén na música, na pintura, na fotografía, na escultura e no cine», indican desde a organización do proxecto.

Os traballos do alumnado recóllense estes días nunha exposición onde destaca a interesante aportación realizada pola comunidade educativa do centro con material fotográfico dos seus familiares emigrantes acompañado de indicacións sobre os países aos que se dirixiron, cartas persoais, así coma exemplares dos trámites e documentación necesaria para emigrar no século pasado desde Galicia cara América (billetes de barco, salvocondutos, informes médicos e de boa conduta ou cédulas de identificación).

Como colofón, o alumnado de ESO e Bacharelato implicado no proxecto participou este mércores nunha charla-coloquio baixo o título Todas e todos somos inmigrantes, a cargo de Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez, profesor de Pedagoxía e Didáctica na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña. Con raíces familiares en Silleda, é escritor e investigador especializado no fenómeno da emigración en Galicia con numerosos estudos e publicacións, algúns centrados nos procesos migratorios en Deza e Trasdeza e as súas implicacións na escola coma Os lalinenses en América. Proxectos educativos e organización escolar ou A escola da Bandeira. Unha nova escola en Galicia. No encontro co alumnado abordou cuestións relacionadas coa pegada material e inmaterial da emigración en Galicia, o papel «invisible» da muller galega nese proceso e o actual fenómeno da inmigración.

O proxecto educativo continuará ata final de curso cunha segunda parte na que o protagonismo será asumido polo alumnado migrante do centro dando visibilidade e voz ás súas vidas e ás súas experiencias. «Posiblemente descubramos que non son moi diferentes ás vividas polos máis de dous millóns de galegos que no século XX saíron, primeiro cara a América e máis tarde cara Europa, ou que se semellan ás do máis de medio millón de galegos que viven hoxe repartidos polo mundo, sendo tamén emigrantes», remarcan.