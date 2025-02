Crespo tilda de «lamentable» que los socialistas «carguen» contra el Cocido

El alcalde de Lalín, José Crespo, lamenta que el PSOE, vuelva, como hizo con las Aldeas de Nadal, a «hacer el ridículo cargando contra el Cocido» tratando de minimizar una edición que «tanto a nivel mediático, como a nivel reservas en los restaurantes, y de presencia de gente en las calles, fue de récord como reconocen medios de comunicación y hosteleros».

Señala que el eurodiputado socialista Nicolás González Casares y la portavoz municipal, Alba Forno, una vez más, fueron los únicos que le «pusieron fallos a la feria porque parece que les interesa más intentar desgastar al gobierno y rascar un par de titulares que apoyar a la fiesta que es la herramienta más importante de difusión que tiene Lalín y que año tras año sigue creciendo» Y añade que solo la «miopía política socialista les impide reconocer lo evidente» y felicitar a gobierno, hosteleros, productores y empresas que “se implicaron en esta edición y que la convirtieron en un año de récord.

Sobre la Encomenda, que, para el mandatario «presentó un panel de primera división con figuras de la talla y rentabilidad social que lograron abarrotar el acto, lamenta las críticas del PSOE, pues señala que estas personas aportaron visibilidad, difusión y categoría a la fiesta. Crespo pide a Forno y a Casares que «dejen de hacer política con algo tan importante para Lalín, como hacen sus compañeros de la oposición, que le sobran cuestiones con las que intentar desgastar al gobierno sin atacar los intereses de los lalinenses y a la mejor herramienta que tienen hosteleros, productores y el sector económico para difundir nuestros productos». Y les recuerda que «no pueden pedir ahora que todo se haga por consenso, cuando fueron los primeros en tomar decisiones sin contar con los afectados con decisiones políticas que los llevaron a la oposición».

Manifiesta que los socialistas debería estar «muy tristes» de que su aportación a una gran edición del Cocido fuera la «ocurrencia» de pedir que la feria tenga un emoji o el vídeo de la concejala en la que solo sale ella y los atractivos de la cita apenas se difunden, «una demostración de que la feria solo les interesa para hacer crítica política, y no como herramienta para la difusión de nuestro ayuntamiento».

Crespo niega el sectarismo que le reprochan los socialistas por la presencia de numerosos cargos del Partido Popular. Apunta que durante el mandato de Emilio Pérez Touriño al frente de la Xunta lo invitó personalmente a acudir al Cocido en calidad de máximo dirigente del gobierno gallego. «No lo puedo probar, pero con la excelente relación que teníamos, me temo que fueron los socialistas de Lalín los que le pidieron que no viniese», expone. Pero además asegura que si no hay más miembros de la Encomenda de otras formaciones políticas es porque, salvo contadas ocasiones, no lo aceptan, cuestión que lamenta. Recuerda que nombró comendadores al exministro socialista José Blanco; al exalcalde de Santiago, José Sánchez Bugallo; o más recientemente al mandatario de O Carballiño, Francisco Fumega. Por último, dice que el delegado del Gobierno y el subdelegado habían confirmado su presencia en todos los actos del Cocido y solo fueron a la Encomenda.