Liliang Martínez recolle o seu ‘petisco de ciencia’

Liliang Martínez Rodríguez recolleu en Lugo o terceiro premio do concurso Petiscos de ciencia, convocado pola Comisión de Normalización Lingüística da Facultade de Ciencias da USC. A alumna do IES Laxeiro, de Lalín, foi recoñecida polo seu vídeo A fluorescencia, unha peza moi amena sobre un tipo particular de luminiscencia que caracteriza substancias que son capaces de absorber enerxía en forma de radiación.