Las familias gastan una media de 20 a 30 euros en los disfraces de Carnaval

Llegan el Entroido y eso significa festivales en los colegios, cenas de amigos y fiestas para las que el requisito sine qua nom es el disfraz, por lo que desde hace semanas los comercios de la zona de Deza y Tabeirós-Montes han sacado los trajes más vistosos y actualizados, con una oferta en la que no faltan opciones para conseguir llamar la atención, o pasar desapercibido, durante estos carnavales. Según manifiestan desde los establecimientos de la zona, la mayoría de las ventas relacionadas con esta campaña son de disfraces infantiles, en los que las familias gastan una media de 20 a 30 euros. Aunque los pequeños no son los últimos que disfrutan haciéndose pasar por otros durante estas festividades, sino que los adultos, aunque en menos medida, también caen esta clase de consumismo, motivados principalmente por fiestas y reuniones durante este primer fin de semana de marzo, como puede ser el vermú de señoritas de Lalín.

Las jugueterías o los bazares orientales son algunos de los negocios en los que se puede encontrar un amplio abanico de máscaras y atuendos para conseguir llevarse el premio a mejor disfraz en cualquier evento. Aunque la originalidad, según exponen desde algunos locales, no es precisamente lo que más destaca en esta época, ya que cada año suele haber una serie de personajes que se venden en mayor volumen, o que «están de moda». Especialmente entre el público más joven.

Por ejemplo, para el Entroido de 2025, los disfraces infantiles más populares vuelven a ser los de héroes, en el caso de los niños, y los de Miércoles Adams o Elsa de Frozen para las niñas. A mayores, otros que también tienen bastante salida los de Harry Potter. Desde Juguettos Lalín explican: «En general, la gente recurre bastante a disfraces que son fáciles de completar con cosas en casa, o con complementos».

Entre los mayores no hay personajes concretos que gocen de especial fama. En cambio, se recurre a prototipos, como los trajes de vikingo, de sevillana, de médico o de ladrón. No obstante, la clientela adulta no suele ser tan habitual como la infantil. «Los niños se disfrazan en el cole, para ir a las cabalgatas o para salir por la tarde a la calle, pero entre los mayores es más difícil que surja la ocasión», exponen desde el establecimiento lalinense. Aún así, hay citas que sí generan interés y ventas. Precisamente, como las fiestas de amigos, o incluso eventos del estilo del vermú de señoritas de la capital dezana, que tiene lugar el próximo sábado, y que ha motivado la mayoría de las ventas de disfraces en comercios como Juguettos. Además, aquellos grupos que acuden en grupo a concursos de disfraces o en comparsas también suelen recurrir a negociso como este.

Como se mencionaba anteriormente, el gasto medio tanto por parte de las familias como de los mayores a la hora de disfrazarse está entre los 20 y los 30 euros. A este respecto, desde el sector sostienen que los precios para esta clase de artículos no han aumentado en los últimos años, y se suelen mantener desde hace tiempo.

Por otra parte, siempre están los que optan por crear sus propios atuendos con lo que encuentran por casa, y completaros con alguna peluca, alguna máscara o objetos como pistolas, espadas y demás. Para esta clase de complementos también hay un amplio abancio y precios más asequibles, que en la mayoría de los casos no rebasan los diez euros. De esta forma, aquí las opciones se vuelven ilimitadas a la hora de elaborar los disfraces y suelen relacionarse con personajes de actualidad.

Los trajes de modista pierden adeptos Mientras que las tiendas de juguetes y los bazares continúan explotando en mayor o menor medida la época de carnavales, una de las ramas que antes solía nutrirse de estas fechas, situándolas como unas de las mejores en el calendario anual, y ahora ya no lo hacen, son los comercios de ventas de telares y las modistas. En la actualidad, según explican desde Modas Teresa Lalín, es muy difícil competir con los precios y la variedade de las establecimientos mencionados anteriormente y de las plataformas de venta por internet. Así, de las numerosas encargas que solía haber antaños en las vísperas de carnaval, solo quedan pedidos anecdóticos. «Nosotros trabajamos mayoritariamente con trajes tradicionales, antes sí que se hacían más disfraces pero ahora es prácticamente imposible competir con internet y los bazares, que tienen disfraces por veinte euros», lamentan desde esta marca lalinense, y añaden: «Sigue habiendo gente que recurre a nostros, sea para confeccionar el traje o para comprar la tela, pero cada vez es menos». El precio de un disfraz elaborado artesanalmente, diseñado y construido especialmente para la persona que lo encarga, es más elevado, como cabe esperar, que el que se produce en masa con materiales de calidad más baja y que no buscan ser piezas únicas, sino un atuendo para utilizar en una sola ocasión e invertir el menor capital posible. Con todo, desde Modas Teresa Lalín aseveran que hay quien todavía valora el trabajo artesanal: «Es más caro, sí, pero la calidad no tiene comparación. Además, para comparsas y carrozas con un tema común, se suele optar todavía por acudir a la modista y a la compra de telas».

Suscríbete para seguir leyendo