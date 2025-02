«Tendremos el espectáculo delante de casa y sin pagar»

Álex Marque realiza un alto en su trabajo diario para atendernos con su habitual buen humor y su sonrisa constante. El exciclista estradense ha sabido reinventarse tras su retirada, aunque no se ha ido muy lejos del mundo del ciclismo. «Vivía mucho mejor antes que ahora», admite cuando se le pregunta por su día a día al frente de Marque Cycling, un negocio en el que hace tanto de comercial de ventas como de mecánico. No fue fácil adaptarse a un trabajo entre cuatro paredes cuando uno lleva dos décadas pedaleando por las carreteras de todo el mundo pero el estradense asume con naturalidad su nuevo papel. Desde la barrera, Marque disfruta ahora de la bici cuando el trabajo y la familia le dejan un hueco y también de la oportunidad de ver cómo llega a su A Estrada natal O Gran Camiño, el espectáculo creado por su amigo Ezequiel Mosquera que será un regalo para todos los estradenses.

Una etapa con carnaza

El exciclista profesional conoce bien las carreteras en las que se va a pelear el jueves la victoria en la segunda etapa de esta vuelta y augura emociones a pesar de no contar con subidas de renombre. «Veo una etapa chula. Con mucha carnaza. Ya viene desde Marín por la carretera de Campo Lameiro picando siempre para arriba. Es un terreno duro. Después viene la zona de Caldas hacia Estacas y la subida al Castro Loureiro. Luego les espera el final, todo en A Estrada. Creo que la carrera acabará con un grupo muy reducido o más bien de uno en uno. La subida final a San Vicenzo es dura y llega cuando ya estás acabando y con dos pasadas. Luego además siempre va picando hacia arriba hasta A Estrada. Quien pase dificultades en San Vicenzo se va a sepultar en la última parte hasta la Porta do Sol», auguró.

Imágenes espectaculares

«El Alto de San Vicenzo lo conocía por la chicane, aunque decidieron no meter la carrera por ahí. Es un paso muy estrecho. Los ciclistas podrían pasar pero los coches tendrían peligro de quedar atascados. Es una subida chula. Por la parte que van a subir no la hiciera nunca. Ahora que la hice diría que es dura. Está además recién asfaltada. Creo que desde el helicóptero de la televisión se va a ver genial. Todo en general. El Areal, el Pazo de Oca... van a quedar unas imágenes espectaculares de cara al exterior», manifestó el exciclista. «Ezequiel siempre pone en juego los mejores escenarios de Galicia y es algo que hay que tener en cuenta. Siempre son además finales muy atractivos de ver. En esta edición la primera etapa, la de Portugal, es un poco más light. Esta es la primera con chicha, antes de la contrarreloj y de las dos últimas, donde ya se pondrá toda la carne en el asador».

Los favoritos a la victoria

Marque considera que, con una etapa así, cualquier participante puede tener opciones pero entre todos ellos tiene sus favoritos. «Viendo la lista de inscritos, conozco bien a Canal, de cuando competíamos. Creo que es una llegada que le va perfecta. Es un tío explosivo, con un final que viene hacia arriba. Está también Cort Nielsen, del UNO-X. Esos dos son mis favoritos para ganar en A Estrada».

El mejor escenario de meta

«No se puede pedir más y con tres pasos por el pueblo: la primera pasada cuando llegan, luego el segundo paso y al final, la meta. Es como tener el espectáculo en la puerta y sin tener que pagar. Estamos todos contentos y expectantes por cómo va a ir la prueba. Vamos a tener a los mejores ciclistas del pelotón internacional aquí y a los mejores equipos corriendo por nuestras calles», manifestó Marque, quien aguarda que el sprint final por la peatonal Calvo Sotelo se salde sin problemas aunque la lluvia haga acto de presencia. «A esas alturas va a llegar todo muy reducido. El piso además es una piedra rugosa, no resbaladiza. En esa superficie, en cuanto das un par de pedaladas fuertes de inicio, ya te das cuenta de lo que tienes debajo y la adherencia que tienes en la rueda. Además, como van a pasar varias veces, el ciclista ya va a esta precavido. No se va encontrar algo que no conoce. Creo que no hay un mejor escenario que la calle Calvo Sotelo para este final. Recuerdo que cuando fue la cabalgata de Navidad le mandé un mensaje a Ezequiel diciéndole que ahí se podía organizar una llegada espectacular».

Desde la barrera

«Egoístamente debo reconocer que me habría gustado poder disfrutar esto durante mi carrera y en mi Concello. Lo importante sin embargo es poder tener esta carrera aquí y que la disfrutemos todos los estradenses y no estradenses, porque seguro que va a venir gente de muchos lados. Esto trae a muchos aficionados. Es un aliciente para toda A Estrada», afirmó destacando el mérito que tiene su amigo por su trabajo a la hora de organizar esta vuelta de primer nivel mundial. «Ezequiel tiene el cielo ganado para todos los amantes del ciclismo. Lleva tres ediciones en las que se fue superando una tras otra. No le para la cabeza. Seguro que en los próximos años todavía nos sorprenderá con más novedades y seguirá mejorando».