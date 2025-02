Crespo, satisfecho con la feria, retoma la implantación del sello de calidad del plato

El alcalde de Lalín, José Crespo, valoró de manera muy positiva el día grande de la Feira do Cocido en una jornada que, dijo, fue de las más concurridas en sus 57 ediciones, en parte, admitió, por una jornada soleada que no esperaban ni los más optimistas. Destacó la relevancia de contar como pregonero con un diplomático y comentó que el embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae, se fue «encantado» no solo por la dimensión de la fiesta sino por el nivel de las empresas dezanas que visitó el sábado. «Voy a tener que cambiar el informe», confesó el regidor que le había manifestado el pregonero. Ahora, dijo, toca mantener esta alianza con el país por el rendimiento que pueda sacar Lalín de esta conexión.

Puso en valor el hecho de que la nómina de comendadores sumase a la máxima dirigente del Real Club Celta de Vigo , Marián Mouriño; o al presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica, Javier Moll, y Arantza Sarasola. A su juicio, la presencia de los dueños del grupo al que pertenece FARO le reportó al Cocido una repercusión mediática más relevante si cabe. Tras destacar la satisfacción de las empresas expositoras de la carpa «uno de los aciertos del cuatripartito» y de la afluencia de público lanzó un aviso a navegantes: retomará la implantación del sello de calidad del plato. Cabe recordar que el Concello ya desarrolló una iniciativa semejante años atrás y siempre bajo el pretexto de, como ahora, «no matar la gallina de los huevos de oro», pues el Cocido es una herramienta económica de primer nivel.

Crespo aseguró que este control de calidad parte de algunos hosteleros y de inmediato encargará a los concejales delegados que se pongan a trabajar en un protocolo para su futura aplicación. El primer paso será una reunión del alcalde con los restauradores del que espera pueda pactarse un decálogo que no solo se ciñe a las calidades de los alimentos. «No lo hacen por mal, al contrario, pero no se puede servir un cocido en una parte de la barra de un restaurante», dijo. Cuando se tengan las reglas definidas la administración municipal repartiría las credenciales para colocar en los establecimientos recomendados, medida que también se extendería a las empresas de elaboración de productos cárnicos. Periódicamente, los negocios se someterían a inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas. «No nos vale que digan que sí y que firmen», apuntó el mandatario, que confía en que este sello de calidad pueda activarse ya para la fiesta del año próximo. Funcionaría, salvando las distancias, como una denominación de origen en la que un productor puede ser expulsado si vulnera las normas.

El primer edil tiene constancia de quejas de comensales y por eso advierte de que un mal servicio puede acabar afectando al conjunto de los restaurantes. Tampoco se descarta la creación de un buzón de sugerencias. Ejemplificó el funcionamiento del sello de calidad con alimentos que no pueden faltar en un cocido de Lalín como la sopa o queso con membrillo y filloas como mínimo en los postres.

Por lo demás destacó la acogida de los últimos eventos relacionados con esta edición de la feria, entre ellos la Matanza Tradicional do Porco o la gala televisiva. Agradeció el trabajo de los más de un centenar de vecinos de Catasós que organizaron un evento etnográfico que coincidió con un día invernal de mucha lluvia, pero que fue capaz de reunir a más de medio millar de personas en la comida. Sobre la gala de la TVG indicó que esta transformación es positiva pues atrae a cientos de jóvenes que, además pueden seguir las actuaciones de los artistas al lado del escenario. A pesar de que una indisposición de la cantante Ana Guerra impidió su presencia en el Arena, el programa logró un 12% de share, cuando el espacio de los viernes, Luar, suele quedarse tres puntos por debajo.

Carpa permanente

Crespo es favorable a que Lalín cuente con una gran carpa permanente en un espacio público que podría ser el propio Campo da Feira Vello o la futura Gran Praza. Permitiría, dijo, albergar todo tipo de eventos durante el año e incluso funcionar en invierno como recinto de ocio infantil. «Puede costar hasta 400.000 euros, pero con lo que nos cuesta la del Cocido, en pocos años se amortiza», apuntó.

Ampliación de la colección de esculturas porcinas y venta de «merchandising»

La Casa de Álvaro tiene, para el alcalde, unas grandes potencialidades que serán aprovechadas. Además de funcionar como oficina de turismo y contar con un espacio dedicado a la fiesta gastronómica, el alcalde quiere ir más allá. José Crespo entiende que el Cocido tiene una relevancia que debe aprovecharse y explotarla a través de un merchandising que podría comercializarse directamente en la casa que se está rehabilitando en pleno Kilómetro 0, pero también en la venta online. Hoy en día apenas hay museos o espacios culturales o lúdicos visitables que no cuenten con una tienda oficial. Tampoco se descartaría proponer a la propiedad de Sargadelos diseños de figuras que luego se comercializarían en exclusiva. Pines, bufandas, productos de menaje, réplicas de las esculturas porcinas, enseres infantiles son algunos de los productos que se lanzarían al mercado. También, en la tienda física, se podrían comprar productos del cerdo.Por otro lado, algunas de las figuras de la colección de cerdos decorados que cada Mes do Cocido lucen en las calles de la villa viajarán al municipio soriano de Burgo de Osma por el aniversario de la fiesta de la matanza. El Concello, al mismo tiempo, encargará más reproducciones a una empresa gallega para ampliar su particular Pig Parade.