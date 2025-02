«Mi corazón no aguanta más, no salgo de aquí»

Manuel Gómez Jácome es un vecino de Lalín que iba a ser desahuciado en días del piso que tenía alquilado en la calle Monte Faro de la localidad desde hacía cuatro años. El desalojo había sido fijado, tras lograr un aplazamiento de la orden, para hoy, pero Manuel no estará en su hogar. Ayer contactó con esta Redacción desde Clínico de Santiago, donde permanece ingresado en la que es su tercera visita al hospital en los últimos tres meses. «Me dicen los médicos que de aquí ya no salgo, que mi corazón no aguanta más», comenta este varón de 68 años de edad con movilidad reducida por la amputación de sus dos piernas. «Le pedí a mi abogada que le eche una mano a mi hijo pequeño; creo que las preocupaciones pesaron mucho en todo esto».

Su hijo pequeño, de 17 años, vivía con él, mientras que el mayor, de 25, reside en otro piso. Durante meses buscó sin éxito un hogar adaptado o un piso cuya renta pudiese asumir.