Caldo de Gloria en Berres

Cada 23 de febreiro, Galicia celebra o Día de Rosalía de Castro, un día para lembrar e honrar a figura de quen é considerada unha das grandes escritoras da literatura galega. Este ano, a Asociación O Recuncho da Lingua, en colaboración coa Asociación Comarcal Audiovisual e de Comunicación (ASOCAC), organizou un evento no adro da Igrexa de Berres, un lugar de gran valor histórico e literario, onde se conmemora a vida e obra da poeta galega de xeito sinxelo e cheo de significado.

Os veciños encheron o adro da igrexa no acto de lectura .

A xornada comezou ás doce e media, cun acto de lembranza para homenaxear á padronesa, coincidindo co seu día, onde se congregaron máis de cincuenta veciños. Segundo Pilar Bermúdez, presidenta de O Recuncho da Lingua, o acto foi «moi humilde, sen grandes pretensións, pero con gran simbolismo».

Un dos momentos máis emotivos da xornada chegou coa participación do alumnado do CEIP O Foxo, que recitaron poemas de Rosalía enchendo o espazo de voces novas que reivindicaron a beleza da lingua galega. Ademais, os veciños e veciñas de Berres sumáronse á homenaxe cunha lectura colectiva da obra da autora, creando un ambiente de unión e respecto pola tradición.

O punto culminante do evento foi o reparto do tradicional Caldo de Gloria, elaborado polo Restaurante Río Liñares, acompañado do pan da Panadería A Casa do Pan e a rosca de Virginia do Súper Couto de Berres. Esta receita do caldo, inspirada no poema «Miña casiña, meu lar», serviu para lembrar a dignidade e a resistencia do pobo galego, valores intrínsecos á obra de Rosalía.

«A Igrexa de Berres ten moita historia literaria e cultural. Neste espazo, figuras como Marcial e Avelina Valladares ou García Barros mantiveron moitas conversas ao redor do cruceiro. É un lugar bonito para honrar a Rosalía, especialmente neste Ano Cultural, que está dedicado a Avelina. Queremos seguir traballando para visibilizar a nosa lingua e literatura, como sempre, dende a humildade pero coa firme intención de seguir reivindicando a nosa identidade galega», sentenciou Pilar Bermúdez. O Recuncho da Lingua seguirá organizando novos eventos, xornadas, concertos e outras actividades culturais para seguir fomentando o galego.