Barreiro y Quintana Martelo, cartelistas para 2026 y 2027

El comedor del Pazo de Bendoiro acogió ayer a más de 300 personas en la comida oficial de la Feira do Cocido, una de las más concurridas, que contó con la participación de entre otros el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. Para no perder la tradición, José Crespo aprovechó la sobremesa para hacer de maestro de ceremonias y, de paso, hacer algún anuncio relativo al certamen. Con tal motivo, Acisclo Manzano, cartelisa de este año recibió una reproducción del O Naranxo de Laxeiro y Nakamae, el «Testiño» y camelias de Pontevedra de manos de Luis López, presidente de la Diputación. Y Carlos Santos realizó un retrato de Takahiro Nakamae, que también recibió el pregonero.

Barreiro entrega su primer cartel a Nakamae. | Bernabé

Además, el pintor Barreiro, primer cartelista de la Feira do Cocido de Lalín, encargado por el entonces alcalde de Lalín, Luis González Taboada, volverá a realizar el cartel del certamen en 2026, según adelantó el regidor. «Ya lo tiene hecho y representa a un cerdo gaiteiro», explicó, que aprovechó para también anunciar que en el año 2027 será Quintana Martelo el que se encargue del cartel de la Feira do Cocido de esa edición.

Otra de las tradiciones del ágape suelen ser las «regueifas» entre el alcalde de Lalín y el presidente de la Xunta, que esta vez no existieron. Alfonso Rueda, que agradeció a Javier Moll y a Arantza Sarasola el aceptar ser comendadores del Cocido de Lalín siendo los únicos procedentes de fuera de Galicia, aprovechó el momento para bromear con el pregonero diciéndole que «embajador, lo primero que tienes que saber es que eres un simple ensayo de trayendo un embajador a ver qué pasaría poniendo embajadas de Lalín en el resto del mundo».

El mandatario autonómico mostró una hoja con fecha del 31 de octubre de 2024 con frases del alcalde de Lalín relativas a varias peticiones. Entre ellas destacaron las siguientes: «Ando polo Senado como can que non xanta», «O problema de Europa é que vamos a un paso que vai valer máis a corda do que vale a vaca», «Mira Rueda, eu aquí teño un papel con 16 peticións, a 16 non lle fagas nin caso, por algo vai de 16» o «As cousas que me digas que si antes de que vaia eu a falar cos conselleiros fala tí con eles porque mandáronme a falar cun conselleiro e sen falar contigo é como mandarme á luna sen ter un cohete» o, por último, «teño cinco asuntos fundamentais, o sexto a mín no me gusta pero sei que che gusta a ti e algo de pelota teño que facerte».