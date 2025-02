Os médicos literatos

Miguel de Cervantes foi soldado e recadador de impostos; J.K. Rowling, profesora de idiomas; Castelao, médico; Manuel Antonio, marino; Miguel Hernández, pastor; e todos eles escritores. Escritores hai que desempeñan este oficio como única profesión, pero a maioría precisa conciliar a actividade literaria cun traballo mellor remunerado que arredonde os cativos ingresos que a venda de libros produce. Descoñezo cal é a profesión que dá un número maior de escritores, mais teño para min que este gremio se fornece, moi singularmente, de persoas relacionadas co ramo da filoloxía e das humanidades por motivos evidentes; emporiso, desde a antigüidade deica os nosos días, foron moitos os discípulos de Hipócrates e Galeno que sucumbiron ao irresistible engado das musas.

Preguntámonos por que hai tantos escritores médicos, publiquen ou non. En primeiro lugar porque todos os médico son uns consumados lectores, condición indispensable —aínda que non única— para acadar a destreza literaria. Na consulta, o doutor-lector interpreta os signos-síntomas que o paciente-libro lle dita e a continuación emite un diagnóstico. O médico, igual que os avogados e os confesores, coñece verdadedes ocultas e sabe tamén que son infinitas as revoltas do camiño onde a morte nos espera. O médico, o bo doutor, nunca esquence que tralos síntomas físicos con frecuencia se oculta unha mágoa da alma e que o coñecemento da vida está aínda moi lonxe de cerrarse, tan lonxe como de ser desvelado o misterio da morte e por iso se mostra humilde e prudente. Velaí o formidable patrimonio que atesoura un doutor; é inmenso o caudal humanístico do médico. Dolor, morte, soedade, enfermidade, loucura; velaquí, se engadimos o amor, os temas máis recorrentes da literatura universal de todos os tempos. Estou por dicir que cada consulta, cada hospital é unha forxa de escritores. Repasemos uns poucos agora.

Louis-Ferdinand Céline escribiu a novela Viaxe ao cabo da noite, na que o protagonista é un doutor, Ferdinand Bardamu, alter ego do autor e médico tamén. É unha obra dura e descarnada, moi triste, está ben advertilo; cínica, obscena por veces, ateigada de sombrías paixóns e sarcasmo: avísovos, cando os grandes deste mundo empezan a amarvos é porque pretenden convertirvos en carne de canón. Con todo paga a pena entregarse á lectura desta extraordinaria narración que nos pasea polas máis escuras calellas do espíritu humano. É unha obra para intrépidos lectores.

Tempo de silencio foi para min un descubrimento serodio: era unha das novelas de lectura obrigatoria no bacharelato que meu fillo me prestou; lina pois ateigada de notas e suliñados da súa man. Confeso que me impresionou, incluso encontrei semellanzas coa obra de Céline da que antes se falou: o autor —Luis Martín-Santos (1924-1964)— é médico como tamén o seu protagonista, Pedro; nas dúas se recrea o mundo da noite, das paixóns máis crúas e do crime e nambas despunta esa sensación de angustia e desespero que os médicos senten cando se ven incapaces de salvar unha vida. Tamén se repite o relato dun aborto clandestino e a tráxica fin das dúas mulleres. Outra novela triste; aínda abrumaba o silencio da posguerra española.

Pío Baroja, que elaborou unha tese de doutoramento sobre a dor, exerceu a medicina durante un breve espacio de tempo na vila de Cestona onde, como el mesmo afirma, supliu con escepticismo e cautela a súa inexperiencia. Faltáballe tamén a vocación, de modo que pronto abandona a consulta para se dedicar plenamente á literatura. Foi un escritor ameno e prolífico, con apego ás formas narrativas seriais, ao modo de Valle Inclán ou Pérez Galdós, contemporáneos de seu. Da serie Terra vasca pagan moito a pena O morgado de Labraz e Zalacaín o aventureiro e da tetraloxía sobre o mar, As inquedanzas de Santhi Andía; abofé que a ninguén van defraudar estas amenísimas lecturas.

Sempre sentín especial predileccion polo escritor ruso Antón Chéjov (1860-1904) do que son incansable e fiel lector, moi especialmente das súas formas curtas, contos e relatos, nas que foi indiscutible mestre. Exerceu a profesión médica ata que a tuberculose que padecía minguou as súas forzas; daquela entregouse por completo á literatura. Dicía que o escritor máis que escribir debe bordar sobre o papel; é partidario da escritura simple e directa, exenta de adxectivos inútiles e aconsella aos escritores principiantes ler e reescribir un texto ata liberalo de todo o superfluo. Deixo aquí a miña entusiasta invitación a ler calquera dos relatos deste ruso xenial; non hai ningún malo, nin sequera mediocre.

Aínda que Stanislaw Lem (1921-2006) cultivou varios xéneros literarios adóitase etiquetalo como autor de ciencia ficción. Emporiso, aínda aceptando sen reservas este postulado, cabe matizalo no sentido de que nas súas novelas sci-fi advertimos recursos máis acordes coa indagación filosófica e a especulación científica que cos da ficción literaria. Quero dicir que hai algo máis que literatura nas novelas deste médico polaco de prodixioso talento; encontramos alí preguntas (e poucas respostas) sobre o alcance do intelecto humano, sobre as posibilidades e os límites da comunicación, sobre os efectos do azar, sobre a Intelixencia Artificial en competencia coa humana e sobre a vida extraterrestre. Recomendo, sen ningún tipo de reserva, tres das súas novelas: Ciberíada (conservo unha primeira edición de Bruguera con ilustracións de Daniel Mróz); Diario das estrelas, onde, ademáis do seu talento, brillan a ironía e o humor, e Solaris, que debe lerse amodo, sempre atentos aos sutilísimos cambios daquel océano vivo e quizás intelixente; Lem, un imprescindible da ciencia ficción.

Ocúpome agora, e por último, de dous autores-doutores aos que tiven a fortuna de tratar. O primeiro deles foi Manuel Reimóndez Portela (1916-1994), de todos coñecido, autor de varias monografías de carácter etnográfico e histórico e un libro de difícil adscrición titulado Un médico na aldea. Quixera precisar que o noso médico nunca mostrou interese pola ficción literaria; admitindo pois a súa carencia de vocación artística, preguntámonos de onde procedía o desafío intelectual que o impulsou a publicar ducias de artigos e varios libros. Estou convencido de que a súa escritura derivaba da fundada certeza de que aquel microcosmos rural no que lle tocou vivir, aquela forma súa de facer medicina, encontrábanse sumidos nun proceso de rápida e inevitable desintegración e por iso era preciso rexistralos, a modo de notario, e preservar así a súa memoria para coñecemento das vindeiras xeracións. No 2024 representouse, con enorme éxito de público, unha adaptación teatral de Santiago Cortegoso a cargo do cadro de actores de Tequexetéldere e as ilustracións en vivo de Rosa de Cabanas.

Manuel Fuster Siebert (1944-2008) foi Xefe de Sección de Cardioloxía Pediátrica do CHUS. Era un médico humanista e amigo dos nenos. Propugnaba unha medicina humana, próxima ao paciente e por iso mesmo se declaraba discípulo de Sir William Osler, Regius Professor na universidade de Oxford. En sentido estrito Fuster non foi un literato senón tradutor e difusor da obra osleriana. Trasladou ao castelán o libro Aequanimitas —que podemos traducir como “ecuanimidade” (Serenidade de espíritu e imparcialidade, según o Dicionario RAG). Reimóndez Portela, sen sabelo, foi tamén un “osleriano”. Entresacamos do prólogo de Fuster estas palabras: O núcleo da mensaxe que proclama [Osler] é claro, compasivo, actual, expresado dun modo que chega á alma de calquera médico. Animá á organización do tempo, do traballo e do estudio; á laboriosidade, a conservar a calma, a respetar os demais, á compasión; a antepoñer o interés dos enfermos e a seguir preparándose e aprender da propia experiencia. A tradución de Fuster está na editorial Fundación Uriach, aínda que podemos acceder á versión dixital na Internet. Cómpre sinalar que non é un libro de doada lectura polo que recomendo entregarse a ela coa tableta na man para ir resolvendo as dúbidas e interrogantes que derivan da amplísima cultura humanística do autor. Sairemos do lance, seguro, enriquecidos de espíritu e un pouco máis ecuánimes.

Suscríbete para seguir leyendo