Lalín abre al mundo su embajada gastronómica

Todavía en plena resaca de un Kachucha Fest de récord, Lalín inició ayer la cuenta atrás para el día grande de su Feira do Cocido. Las audiencias fueron un año más favorables al especial del Luar que esta vez fue el más visto superando incluso al especial de Fin de Año del canal autonómico. En concreto, el espacio conducido por Xosé Ramón Gayoso reunió este viernes a 307.000 espectadores únicos (número de personas que, al menos, ven un minuto de una determinada emisión) y obtuvo la nada desdeñable cifra de 73.000 espectadores de media, así como un 11,5% de cuota de pantalla.

La jornada de ayer estuvo marcada por la apertura oficial de la Carpa do Cocido en el Campo da Feira Vello. Las concejalas Beatriz Canda, Karen Fernández Lamela, Noelia Seijas, Raquel Lorenzo y Carmen Canda fueron las encargadas de inaugurar un recinto que recorrieron realizando degustaciones en algunos de los puestos.

La diáfana construcción alberga los productos de 40 empresas y negocios. La estructura vuelve a estar repleta de expositores de diversos sectores como cárnicas, panaderías y pastelerías, queserías o tiendas de artesanía. De los 40 puestos presentes, un total de 21 corresponden a negocios y establecimientos de productos de alimentación, mientras que los 19 restantes son de artesanía y diversos productos no relacionados directamente con los productos alimenticios. Además, cinco puestos fueron solicitados por empresas cárnicas dezanas, otras cinco por queserías, seis de panaderías y reposterías, y los cinco restantes exhiben aceites o pimentones. En los puestos de artesanía, la mayor parte de ellas son de negocios de tradición autóctona.

Aspecto del Lalín Arena durante la Gala do Cocido . | Bernabé /

A pesar de que los puestos normalmente ocupan un sólo stand, hasta nueve de los expositores de la Carpa do Cocido ocupan dos o tres espacios, especialmente las carnicerías y panaderías solicitaron más de un stand hasta completar los 54 espacios que salieron la licitación. El recinto estará abierto al público también hoy y será visitado por los integrantes de la comitiva oficial del Cocido de 2025, entre otros.

Tourné del diplomático

Otro de los nombres propios del certamen del fin de semana es el pregonero y embajador de Japón, Takahiro Nakamae. El diplomático llegó a la capital dezana el viernes por la tarde para asistir a la Gala do Cocido y hacer entrega del Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico «Álvaro Cunqueiro» al escritor Alfredo Conde. Nakamae tuvo ayer una jornada repleta de actividades. La agenda lo acercó en compañía de José Crespo y de la teniente de alcalde, Paz Pérez, a empresas de primer nivel en la comarca, que cuentan con presencia fuera de nuestras fronteras, además de otras relacionadas con quesos o productos cárnicos, así como industrias de productos de proximidad. También hubo visita al románico silledense, debido a la afición del diplomático nipón por las bellas artes. En concreto, Nakamae estuvo en el cenobio de Carboeiro en compañía de la alcaldesa Paula Fernández Pena, así como en el Pazo de Liñares, donde admiró tanto el Museo do Xoguete e da Marioneta como la sala dedicada al aviador Joaquín Loriga. También visitaron el albergue de peregrinos de A Laxe y remataron la jornada visitando el Museo Municipal Ramón Aller y el primer observatorio astronómico de Galicia. Desde el Concello de Lalín señalan que se trató de «una visita para enseñarle lo mejor posible Lalín en unas pocas horas y para que el embajador japonés se pueda hacer una composición de la esencia de nuestro pueblo».

Nekamae y Crespo, ayer, en el Museo do Xoguete / FDV

Programa de actos

El día grande de la Feira do Cocido dará comienzo, hoy, a partir de las 10.30 horas con la recepción en el concello del pregonero, Takahiro Nakamae, embajador japonés en España. A continuación, tendrá lugar el Capítulo Xeral da Encomenda do Cocido donde, entre otros, serán nombrados comendadores el presidente y la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Javier Moll y Arantza Sarasola, y Marián Mouriño, presidenta del Real Club Celta. Después, Nakamae firmará en el Libro de Honra y realizará la impresión de las manos en un molde de arcilla. A esa misma hora, tendrá lugar la actuación de la Charanga Berbeneros por las calles más céntricas de Lalín. A las 12.00 horas está prevista la apertura de la feria y la visita a la Carpa do Cocido por parte de autoridades e invitados. El pregón del embajador de Japón será ofrecido a las 12.45 horas en la Rúa Principal, que como viene siendo habitual será seguido del desfile de carrozas, agrupaciones y comparsas, que pondrán música y colorido al evento gastronómico lalinense. A su término se servirá la comida oficial en los salones del Pazo de Bendoiro. La jornada rematará con la actuación de la Charanga KM. Cero (17.00 horas) y de otras formaciones musicales en la Praza da Igrexa, a partir de las 18.00 horas.

Como todos los años, la capital dezana espera reunir a lo largo del día de hoy a miles de personas procedentes de toda Galicia y del resto de España para participar en la que va a ser sin duda la Feira do Cocido más internacional. Además, la previsión meteorológica habla de nubes y claros, ausencia de lluvia y unas temperaturas que oscilarán entre los 3 y lo 14 grados, ideales para degustar el emblemático plato lalinense.